Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джамала вспомнила страшную историю депортации прабабушки из Крыма arrow

Джамала вспомнила страшную историю депортации прабабушки из Крыма

18 мая 2024 13:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Джамала вспомнила, как ее семья депортировали из Крыма.
Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Джамала припомнила, как депортировали ее семью 18 мая 1944 года. В день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа она рассказала, как пережила эту трагедию ее прабабушка.

Звезда выложила видео в Instagram.

Читайте также:

Джамала поделилась историей депортации семьи в 1944 году

18 мая 1944 года работники СССР на рассвете постучали в дверь крымцев. Они заставили их быстро покинуть родные дома и силой посадили в скотские вагоны. В тот день депортировали с полуострова более 200 тысяч крымских татар. Их вывезли в страны Центральной Азии и в Россию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

С 2015 года в Украине это преступление было признано геноцидом. Ежегодно государство отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Пробабушка Джамалы Назил-хан. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Пробабушка Джамалы Назил-хан. Фото: instagram.com/jamalajaaa

"18 мая 1944 года советские солдаты депортировали мою прабабушку Назил-хан. Утром ее с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию. Тогда мой прадедушка был на войне. Ехали в ужасных условиях почти две недели. Самая маленькая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить Советские солдаты просто выбросили ее по дороге", — рассказала певица.

Семья Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Семья Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Прабабушка Джамалы Назыл-хан с семьей. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Прабабушка Джамалы Назыл-хан с семьей. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала говорит, что раньше часто думала о том, как пережила это прабабушка. Что она ощущала? Однако после полномасштабного вторжения артистка, к сожалению, поняла весь страх и отчаяние, которое уже переживала ее семья в прошлом веке.

"Когда 24 февраля началось полномасштабное вторжение, я, как мать, еще больше поняла свою прабабушку и осознала весь ужас того дня. Эта история оставила глубокий след на моей жизни и творчестве. Ее я буду помнить всегда и расскажу своим детям. Ведь, когда мы знаем свою историю — мы знаем себя", — поделилась Джамала.

Джамала с детьми 24 февраля 2022 года. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с детьми 24 февраля 2022 года. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, Джамала призналась, когда сможет запланировать концерт в Крыму. Также певица поделилась печальными новостями — она не может часто общаться с родственниками из-за россиян.

Крым
геноцид
Джамала
крымские татары
украинские звезды
певица
Россия
депортация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников