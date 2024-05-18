Джамала вспомнила, как ее семья депортировали из Крыма.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала припомнила, как депортировали ее семью 18 мая 1944 года. В день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа она рассказала, как пережила эту трагедию ее прабабушка.

Звезда выложила видео в Instagram.

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18 мая 1944 года работники СССР на рассвете постучали в дверь крымцев. Они заставили их быстро покинуть родные дома и силой посадили в скотские вагоны. В тот день депортировали с полуострова более 200 тысяч крымских татар. Их вывезли в страны Центральной Азии и в Россию.

С 2015 года в Украине это преступление было признано геноцидом. Ежегодно государство отмечает День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Пробабушка Джамалы Назил-хан. Фото: instagram.com/jamalajaaa

"18 мая 1944 года советские солдаты депортировали мою прабабушку Назил-хан. Утром ее с пятью маленькими детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили поездом в Среднюю Азию. Тогда мой прадедушка был на войне. Ехали в ужасных условиях почти две недели. Самая маленькая дочь, к сожалению, умерла в дороге. Девочку даже не дали похоронить Советские солдаты просто выбросили ее по дороге", — рассказала певица.

Семья Джамалы. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Прабабушка Джамалы Назыл-хан с семьей. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала говорит, что раньше часто думала о том, как пережила это прабабушка. Что она ощущала? Однако после полномасштабного вторжения артистка, к сожалению, поняла весь страх и отчаяние, которое уже переживала ее семья в прошлом веке.

"Когда 24 февраля началось полномасштабное вторжение, я, как мать, еще больше поняла свою прабабушку и осознала весь ужас того дня. Эта история оставила глубокий след на моей жизни и творчестве. Ее я буду помнить всегда и расскажу своим детям. Ведь, когда мы знаем свою историю — мы знаем себя", — поделилась Джамала.

Джамала с детьми 24 февраля 2022 года. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, Джамала призналась, когда сможет запланировать концерт в Крыму. Также певица поделилась печальными новостями — она не может часто общаться с родственниками из-за россиян.