Джастін Бібер показав фото дружини на останніх місяцях вагітності
Співак Джастін Бібер виклав серію нових спільних фотографій зі своєю вагітною дружиною Гейлі. На знімку артист прихилив голову до живота коханої.
Фото Бібер показав у Instagram.
Джастін Бібер показав щасливе фото з коханою дружиною
Cпівак вирішив поділитися з шанувальниками моментами сімейного щастя. На більшості фотографій він і 27-річна Гейлі широко посміхаються і ніжно дивляться один на одного.
Про вагітність Гейлі Бібер стало відомо на початку травня. Для багатьох ця новина стала радісною, проте знайшлися й ті, кого вона засмутила: наприклад, деякі фанати 32-річної Селени Гомес. Справа в тому, частина шанувальників Гомес вважає Гейлі винною в її розриві з Джастіном і продовжує регулярно нацьковувати один з одним співачку і модель, хоча самі дівчата не раз заявляли, що ворожнечі між ними немає. Крім того, Селена зараз перебуває у відносинах із 36-річним музичним продюсером Бенні Бланко і часто говорить про те, що дуже щаслива. Нещодавно вона також опублікувала серію фотографій із коханим.
У свою чергу, Гейлі Бібер нещодавно дала перше велике інтерв'ю після оголошення про вагітність. Модель з'явилася на обкладинці літнього спецвипуску журналу W Magazine і розповіла про ранкову нудоту, стосунки з чоловіком і хейтерів.
Нагадаємо, Селена Гомес похизувалася фігурою у яскравому купальнику.
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