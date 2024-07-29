Джастін Бібер показав фото дружини на останніх місяцях вагітності

Співак Джастін Бібер з дружиною. Фото: instagram.com/justinbieber/

Співак Джастін Бібер виклав серію нових спільних фотографій зі своєю вагітною дружиною Гейлі. На знімку артист прихилив голову до живота коханої.

Фото Бібер показав у Instagram.

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Cпівак вирішив поділитися з шанувальниками моментами сімейного щастя. На більшості фотографій він і 27-річна Гейлі широко посміхаються і ніжно дивляться один на одного.

Співак Джастін Бібер з дружиною. Фото: instagram.com/justinbieber/

Співак Джастін Бібер з дружиною Гейлі. Фото: instagram.com/justinbieber/

Про вагітність Гейлі Бібер стало відомо на початку травня. Для багатьох ця новина стала радісною, проте знайшлися й ті, кого вона засмутила: наприклад, деякі фанати 32-річної Селени Гомес. Справа в тому, частина шанувальників Гомес вважає Гейлі винною в її розриві з Джастіном і продовжує регулярно нацьковувати один з одним співачку і модель, хоча самі дівчата не раз заявляли, що ворожнечі між ними немає. Крім того, Селена зараз перебуває у відносинах із 36-річним музичним продюсером Бенні Бланко і часто говорить про те, що дуже щаслива. Нещодавно вона також опублікувала серію фотографій із коханим.

У свою чергу, Гейлі Бібер нещодавно дала перше велике інтерв'ю після оголошення про вагітність. Модель з'явилася на обкладинці літнього спецвипуску журналу W Magazine і розповіла про ранкову нудоту, стосунки з чоловіком і хейтерів.

Нагадаємо, Селена Гомес похизувалася фігурою у яскравому купальнику.