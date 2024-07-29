Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джастін Бібер показав фото дружини на останніх місяцях вагітності arrow

Джастін Бібер показав фото дружини на останніх місяцях вагітності

29 липня 2024 06:50
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Джастін Бібер показав фото дружини на останніх місяцях вагітності
Співак Джастін Бібер з дружиною. Фото: instagram.com/justinbieber/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Співак Джастін Бібер виклав серію нових спільних фотографій зі своєю вагітною дружиною Гейлі. На знімку артист прихилив голову до живота коханої.

Фото Бібер показав у Instagram.

Читайте також:

Джастін Бібер показав щасливе фото з коханою дружиною

Cпівак вирішив поділитися з шанувальниками моментами сімейного щастя. На більшості фотографій він і 27-річна Гейлі широко посміхаються і ніжно дивляться один на одного.

 

Співак Джастін Бібер з дружиною
Співак Джастін Бібер з дружиною. Фото: instagram.com/justinbieber/

 

Співак Джастін Бібер з дружиною Гейлі
Співак Джастін Бібер з дружиною Гейлі. Фото: instagram.com/justinbieber/

 

Про вагітність Гейлі Бібер стало відомо на початку травня. Для багатьох ця новина стала радісною, проте знайшлися й ті, кого вона засмутила: наприклад, деякі фанати 32-річної Селени Гомес. Справа в тому, частина шанувальників Гомес вважає Гейлі винною в її розриві з Джастіном і продовжує регулярно нацьковувати один з одним співачку і модель, хоча самі дівчата не раз заявляли, що ворожнечі між ними немає. Крім того, Селена зараз перебуває у відносинах із 36-річним музичним продюсером Бенні Бланко і часто говорить про те, що дуже щаслива. Нещодавно вона також опублікувала серію фотографій із коханим.

У свою чергу, Гейлі Бібер нещодавно дала перше велике інтерв'ю після оголошення про вагітність. Модель з'явилася на обкладинці літнього спецвипуску журналу W Magazine і розповіла про ранкову нудоту, стосунки з чоловіком і хейтерів.

Нагадаємо, Селена Гомес похизувалася фігурою у яскравому купальнику.

Джастін Бібер Гейлі Бібер вагітність закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ