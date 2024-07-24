Вагітна дружна Джастіна Бібера оголила кругленький животик у модному глянці

Дружина Джастіна Бібера. Фото: wmagazine.com

Гейлі Бібер дала перше велике інтерв'ю після оголошення вагітності. 27-річна модель, бізнесвумен, інфлюєнсерка і дружина Джастіна Бібера з'явилася на обкладинці літнього спецвипуску журналу W Magazine і знялася у фотосесії, показавши кругленький животик.

Про це пише W Magazine.

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Однією з головних тем інтерв'ю стала вагітність Гейлі. Вона розповіла, що її мучить ранкова нудота, але не вранці, а постійно. До вагітності Гейлі дотримувалася білкової дієти, але зараз прислухається до свого тіла: "Я просто прислухаюся до того, що хоче дитина. Якщо малюк хоче піцу, значить, буде піца".

Дружина Джастіна Бібера. Фото: wmagazine.com

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер. Фото: wmagazine.com

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер приховувала вагітність. Фото: wmagazine.com

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер найняла особистого шеф-кухаря. Фото: wmagazine.com

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер страждає від хейтерів. Фото: wmagazine.com

За раціоном Гейлі стежить приватний шеф-кухар, якого вона найняла спеціально під час вагітності.

Свій стан Бібер приховувала шість місяців — і каже, що робила б це й далі, якби могла: "Напевно, я могла б все приховувати до останнього. Але мені не подобалося, що я не можу радіти своїй вагітності відкрито. Здавалося, я приховую якийсь великий секрет, і це було неприємно".

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер страждає від токсикозу. Фото: wmagazine.com

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер знялась у модній фотосесії. Фото: wmagazine.com

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер знялась на останніх термінах вагітності у фотосесії. Фото: wmagazine.com

Живіт Гейлі був настільки мініатюрним, що ніхто не міг запідозрити її у вагітності, а мішкуватий одяг допомагав їй приховувати свій стан.

Гейлі — дочка актора Стівена Болдуїна та графічного дизайнера Кенні Деодато. Вона росла в абсолютному достатку і своє дитинство називає щасливим. Проте вже в 17 років Гейлі розпочала самостійне життя: уклала контракт з модельним агентством Ford Models і переїхала до Нью-Йорка, де опинилася "в оточенні дорослих людей, які роблять дуже дорослі речі": "Я почала подорожувати світом, заробляти перші гроші, у мене з'явилася своя квартира і мені довелося вчитися жити самій і самій оплачувати рахунки".

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер вразила сміливими кадрами. Фото: wmagazine.com

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер засмучувалась через критиків. Фото: wmagazine.com

У 21 рік Гейлі вийшла заміж. Оберігати своє особисте життя від преси — давня звичка Гейлі, яка зміцнилася у шлюбі з Джастіном Бібером, її продовжують порівнювати і стравлювати з колишньою дівчиною Бібера, Селеною. Гомес. Але про хейтерів Гейлі висловилася: "З першого дня наших відносин із Джастіном я засмучувалася через те, що про нас говорили. "Вони ненавидять один одного/розлучаються". Начебто люди не хотіли вірити, що ми щасливі. Раніше я намагалася поводитися так, ніби мене зачіпає це все менше й менше. Але я розумію, що насправді легше від цього не стає".

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер приміряла ніжні образи. Фото: wmagazine.com

Дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер вразила стильнми образами. Фото: wmagazine.com

Частково через підвищену тривожність у принципі Гейлі зараз обмежує свою присутність в інтернеті: "Інтернет — це страшне місце для вагітної жінки. Можна побачити дуже багато неприємних історій — про травматичні пологи або травматичний досвід вагітності. Я знаю, що такі реалії , Але я просто не хочу лякати себе".

Гейлі намагається концентруватися на позитиві — і в цьому їй допомагають турбота та підтримка чоловіка. Той, до речі, нещодавно подарував їй нове обручку Lorraine Schwartz — в таблоїдах писали, що з діамантом на 10 карат більше, але Гейлі це заперечує: "Насправді він всього на карат більше, просто довгастої форми. Таблоїди пишуть, що їм заманеться, не хочу говорити про це", — сказала вона інтерв'юеру, який підкреслює, що відразу після цього Гейлі сховала руки так, щоб не було видно кільця.

Зараз вони з Джастіном намагаються якомога більше часу проводити наодинці один з одним, відмовляючись від вечірок з друзями та виходів у світ — щоб насолодитися тим, що їх поки що лише двоє: "На самому початку вагітності все це викликало дуже багато емоцій. Я думала: "Я настільки сильно люблю цю людину, як я можу втягнути в це когось ще?". Зараз я намагаюся вбирати кожну мить цих днів, коли є тільки ми — я та Джастін".

Нагадаємо, зірка "Барбі" Марго Роббі вагітна первістком. А раніше ми писали, що Джастін Бібер замилував ніжним фото з вагітною дружиною.