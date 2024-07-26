Селена Гомес у купальнику похизувалась фігурою з коханим

Співачка Селена Гомес із нареченим. Фото: instagram.com/selenagomez/

Селена Гомес опублікувала нову порцію фотографій зі своїм бойфрендом Бенні Бланко. Зірка знову публічно освідчилася бойфренду в коханні.

Знімки показала у соціальній мережі.

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На одному зі знімків Селена зображена в купальнику — подібні фотографії вона публікує не часто, оскільки її зовнішність і вагу постійно критикують. Сама Селена неодноразово публічно висловлювалася з цієї теми, відповідаючи на нападки хейтерів. Так, півроку тому вона опублікувала колаж зі своїх фотографій у купальнику "тоді й зараз" і порівняла свою нинішню фігуру з тією, яка мала в юності.

Співачка Селена Гомес із нареченим. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес із нареченим Бенні Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес із нареченим Бенні Бланко, якого часто критикують. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес із нареченим Бенні Бланко, з яким, зізнається, нарешті щаслива. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес із нареченим Бенні Бланко влаштувала фотосесію. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес із нареченим Бенні Бланко вирушила на відпочинок. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес в обіймах нареченого Бенні Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

Співачка Селена Гомес у відпустці з нареченим Бенні Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

"Дякую, що ділиш своє життя зі мною зараз і щодня", — написала вона.

У коментарях підписники співачки захоплюються парою та бажають їм щастя.

Вага співачки коливається через препарати, які вона приймає на тлі багаторічної боротьби з аутоімунним захворюванням — вовчаком. Через це у 2017 році Селені пересадили нирку — донором стала її близька подруга.

Нареченого Селени часто критикують, але не через вагу. Шанувальники Селени вважають, що її негідний. Також його порівнюють із колишнім бойфрендом Селени Джастіном Бібером.

А раніше ми писали, що вагітна дружина Джастіна Бібера засвітила кругленький животик.