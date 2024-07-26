Селена Гомес у купальнику похизувалась фігурою з коханим

Селена Гомес похизувалась фігурою у яскравому купальнику
Селена Гомес опублікувала нову порцію фотографій зі своїм бойфрендом Бенні Бланко. Зірка знову публічно освідчилася бойфренду в коханні.
Знімки показала у соціальній мережі.
Селена Гомес відпочила разом із коханим
На одному зі знімків Селена зображена в купальнику — подібні фотографії вона публікує не часто, оскільки її зовнішність і вагу постійно критикують. Сама Селена неодноразово публічно висловлювалася з цієї теми, відповідаючи на нападки хейтерів. Так, півроку тому вона опублікувала колаж зі своїх фотографій у купальнику "тоді й зараз" і порівняла свою нинішню фігуру з тією, яка мала в юності.
"Дякую, що ділиш своє життя зі мною зараз і щодня", — написала вона.
У коментарях підписники співачки захоплюються парою та бажають їм щастя.
Вага співачки коливається через препарати, які вона приймає на тлі багаторічної боротьби з аутоімунним захворюванням — вовчаком. Через це у 2017 році Селені пересадили нирку — донором стала її близька подруга.
Нареченого Селени часто критикують, але не через вагу. Шанувальники Селени вважають, що її негідний. Також його порівнюють із колишнім бойфрендом Селени Джастіном Бібером.
А раніше ми писали, що вагітна дружина Джастіна Бібера засвітила кругленький животик.
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