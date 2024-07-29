Джастин Бибер показал фото жены на последних месяцах беременности

Певец Джастин Бибер с супругой. Фото: instagram.com/justinbieber/

Певец Джастин Бибер выложил серию новых общих фотографий со своей беременной супругой Хейли. На снимке артист прислонил голову к животу возлюбленной.

Фото Бибер показал в Instagram.

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Певец решил поделиться с поклонниками моментами семейного счастья. На большинстве фотографий он и 27-летняя Хейли широко улыбаются и нежно смотрят друг на друга.

Певец Джастин Бибер с супругой. Фото: instagram.com/justinbieber/

Певец Джастин Бибер с супругой Хейли. Фото: instagram.com/justinbieber/

О беременности Хейли Бибер стало известно в начале мая. Для многих эта новость стала радостной, однако нашлись и те, кого она огорчила. Например, некоторые фанаты 32-летней Селены Гомес. Дело в том, часть поклонников Гомес считает Хейли виновной в ее разрыве с Джастином и продолжает регулярно стравливать друг с другом певицу и модель, хотя сами девушки не раз заявляли, что вражды между ними нет. Кроме того, Селена сейчас находится в отношениях с 36-летним музыкальным продюсером Бенни Бланко и часто говорит о том, что очень счастлива. Недавно она опубликовала серию фотографий с возлюбленным.

В свою очередь, Хейли Бибер недавно дала первое обширное интервью после объявления о беременности. Модель появилась на обложке летнего спецвыпуска журнала W Magazine и рассказала об утренней тошноте, отношениях с супругом и хейтерами.

Напомним, Селена Гомес похвасталась фигурой в ярком купальнике.