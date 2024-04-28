Співак Джастін Бібер раптово розплакався — фото

Канадський співак Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber

Фанати співака Джастіна Бібера занепокоєні через його стан. Артист виклав фото з заплаканими очима, втім не пояснив причини.

Світлини з'явились в його Instagram.

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Співак опублікував кілька десятків фото з різних періодів життя. Серед них були й щасливі, й не дуже моменти. Фанатів Бібера занепокоїли його фото, на яких він плаче.

Канадський співак Джастін Бібер плаче. Фото: instagram.com/justinbieber

Він вдягнений у світло-зелену панамку, білий світшот. На його обличчі смуток і скупа чоловіча сльоза пролилася по щоці.

Канадський співак Джастін Бібер плаче. Фото: instagram.com/justinbieber

Джастін не підписав фото і не пояснив, чому саме зараз вирішив показати так багато "живих" моментів свого життя.

Нагадаємо, у США вбили близького друга Джастіна Бібера. Також співак шокував фанатів своїми смішними капцями за майже 3 тисячі доларів.