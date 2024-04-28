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Джастін Бібер раптово розплакався перед прихильниками

28 квітня 2024 20:53
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Співак Джастін Бібер раптово розплакався — фото
Канадський співак Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Фанати співака Джастіна Бібера занепокоєні через його стан. Артист виклав фото з заплаканими очима, втім не пояснив причини. 

Світлини з'явились в його Instagram.

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Джастін Бібер раптово розплакався

Співак опублікував кілька десятків фото з різних періодів життя. Серед них були й щасливі, й не дуже моменти. Фанатів Бібера занепокоїли його фото, на яких він плаче. 

Канадський співак Джастін Бібер плаче. Фото: instagram.com/justinbieber
Канадський співак Джастін Бібер плаче. Фото: instagram.com/justinbieber

Він вдягнений у світло-зелену панамку, білий світшот. На його обличчі смуток і скупа чоловіча сльоза пролилася по щоці.

Канадський співак Джастін Бібер плаче. Фото: instagram.com/justinbieber
Канадський співак Джастін Бібер плаче. Фото: instagram.com/justinbieber

Джастін не підписав фото і не пояснив, чому саме зараз вирішив показати так багато "живих" моментів свого життя.

Нагадаємо, у США вбили близького друга Джастіна Бібера. Також співак шокував фанатів своїми смішними капцями за майже 3 тисячі доларів.

США
фото
Джастін Бібер
співак
закордонні зірки
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