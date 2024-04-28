Співак Джастін Бібер раптово розплакався — фото

Джастін Бібер раптово розплакався перед прихильниками
Фанати співака Джастіна Бібера занепокоєні через його стан. Артист виклав фото з заплаканими очима, втім не пояснив причини.
Світлини з'явились в його Instagram.
Джастін Бібер раптово розплакався
Співак опублікував кілька десятків фото з різних періодів життя. Серед них були й щасливі, й не дуже моменти. Фанатів Бібера занепокоїли його фото, на яких він плаче.
Він вдягнений у світло-зелену панамку, білий світшот. На його обличчі смуток і скупа чоловіча сльоза пролилася по щоці.
Джастін не підписав фото і не пояснив, чому саме зараз вирішив показати так багато "живих" моментів свого життя.
Нагадаємо, у США вбили близького друга Джастіна Бібера. Також співак шокував фанатів своїми смішними капцями за майже 3 тисячі доларів.
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