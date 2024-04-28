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Джастин Бибер внезапно расплакался перед поклонниками

28 апреля 2024 20:53
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Певец Джастин Бибер внезапно расплакался.
Канадский певец Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Фанаты певца Джастина Бибера обеспокоены его состоянием. Артист выложил фото с заплаканными глазами, впрочем, не объяснил причины.

Фотографии появились в его Instagram.

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Джастин Бибер внезапно расплакался

Певец опубликовал несколько десятков фото из разных периодов жизни. Среди них были и счастливые, и не очень моменты. Фанатов Бибера обеспокоили его фотографии, на которых он плачет.

Канадский певец Джастин Бибер плачет. Фото: instagram.com/justinbieber
Канадский певец Джастин Бибер плачет. Фото: instagram.com/justinbieber

Он одет в светло-зеленую панамку, белый свитшот. На его лице грусть и скупая мужская слеза пролилась по щеке.

Канадский певец Джастин Бибер плачет. Фото: instagram.com/justinbieber
Канадский певец Джастин Бибер плачет. Фото: instagram.com/justinbieber

Джастин не подписал фото и не объяснил, почему именно сейчас решил показать так много "живых" моментов своей жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Justin Bieber (@justinbieber)

Напомним, в США убили близкого друга Джастина Бибера. Также певец шокировал фанатов своими смешными тапочками за почти 3 тысячи долларов.

США
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