Певец Джастин Бибер внезапно расплакался.

Канадский певец Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber

Фанаты певца Джастина Бибера обеспокоены его состоянием. Артист выложил фото с заплаканными глазами, впрочем, не объяснил причины.

Фотографии появились в его Instagram.

Читайте также:

Джастин Бибер внезапно расплакался

Певец опубликовал несколько десятков фото из разных периодов жизни. Среди них были и счастливые, и не очень моменты. Фанатов Бибера обеспокоили его фотографии, на которых он плачет.

Канадский певец Джастин Бибер плачет. Фото: instagram.com/justinbieber

Он одет в светло-зеленую панамку, белый свитшот. На его лице грусть и скупая мужская слеза пролилась по щеке.

Канадский певец Джастин Бибер плачет. Фото: instagram.com/justinbieber

Джастин не подписал фото и не объяснил, почему именно сейчас решил показать так много "живых" моментов своей жизни.

Напомним, в США убили близкого друга Джастина Бибера. Также певец шокировал фанатов своими смешными тапочками за почти 3 тысячи долларов.