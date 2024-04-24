У США застрелили відомого репера Кріса Кінга, який дружив з співаком Джастіном Бібером

У США застрелили відомого репера, друга Джастіна Бібера
Американський репер Кріс Кінг приїхав у місто Нешвілл, щоб виступити на фестивалі. Його спробували пограбувати і випадково застрелили.
Про це пише Billboard.
Кріса Кінга вбили під час спроби пограбування
Репер приїхав у Нешвілл, штат Теннесі. Він мав виступити на фестивалі і перед цим вирішив відпочити у компанії друзів. На них напали троє злочинців і спробували пограбувати. Раптово вони відкрили вогонь.
Кулі поранили Кріса і його друга. Однак, саме репера не вдалось врятувати. Поранення виявилось смертельним. Крісу було всього 32 роки.
З артистом близько дружив культовий канадський співак Джастін Бібер. Він написав у соцмережах, що завжди пам'ятатиме Кріса.
"Люблю тебе, брате. Це боляче. Будь ласка, згадайте його сім'ю в своїх молитвах. Побачимося в раю, брате", — написав Джастін Бібер.
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