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Джастін Бібер вийшов в люди у химерних капцях за 2,5 тисячі доларів

18 квітня 2024 21:23
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Джастін Бібер вийшов в люди у капцях від Louis Vuitton за 2,5 тисячі доларів — фото
Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Поп-співак Джастін Бібер здивував своїм виглядом. Він ймовірно забув вдягнути взуття і вийшов прогулятися в домашніх капцях від Louis Vuitton.

Про це пише Page Six.

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Співак прогулявся в Західному Голлівуді. Він дивакувато вдягнувся на обід в ресторан Sushi Park. 

Джастін вийшов у дизайнерському взутті Louis Vuitton Footprint Low Boot. Їх розробив Фаррелл Вільямс і коштують вони — 2470 доларів, тобто понад 100 тисяч гривень.

Втім, це не єдиний химерний вибір зірки. Також він вдягнув дві пари спортивних штанів від Balenciaga за майже 1500 тисячі доларів кожні — 60 тисяч гривень. Доповнив образ співак худі та чорною бейсболкою, а згори натягнув шкірянку. 

Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared
Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared
Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared
Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared
Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared
Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared

Нагадаємо, співак Джастін Бібер поцілував свого близького друга. Також дружина зірки Гейлі Бібер знялась у спокусливій спортивній зйомці.

Канада
Louis Vuitton
мода
взуття
Джастін Бібер
співак

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