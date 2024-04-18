Джастін Бібер вийшов в люди у капцях від Louis Vuitton за 2,5 тисячі доларів — фото

Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared

Поп-співак Джастін Бібер здивував своїм виглядом. Він ймовірно забув вдягнути взуття і вийшов прогулятися в домашніх капцях від Louis Vuitton.

Про це пише Page Six.

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Співак прогулявся в Західному Голлівуді. Він дивакувато вдягнувся на обід в ресторан Sushi Park.

Джастін вийшов у дизайнерському взутті Louis Vuitton Footprint Low Boot. Їх розробив Фаррелл Вільямс і коштують вони — 2470 доларів, тобто понад 100 тисяч гривень.

Втім, це не єдиний химерний вибір зірки. Також він вдягнув дві пари спортивних штанів від Balenciaga за майже 1500 тисячі доларів кожні — 60 тисяч гривень. Доповнив образ співак худі та чорною бейсболкою, а згори натягнув шкірянку.

Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared

Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared

Канадський співак Джастін Бібер. Фото: Just Jared

Нагадаємо, співак Джастін Бібер поцілував свого близького друга. Також дружина зірки Гейлі Бібер знялась у спокусливій спортивній зйомці.