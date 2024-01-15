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Джастін Бібер разом з Adidas випустив колекцію одягу для хокею

15 січня 2024 11:48
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Джастін Бібер разом з Adidas випустив колекцію одягу для хокею
Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співак Джастін Бібер створив колаборацію зі спортивним брендом Adidas. Вони випустили колекцію лонгслівів для хокейної команди NHL.

Про це пише People.

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Бренд Джастіна Бібера Drew House розробив колекцію лонгслівів для фанатів хокейної команди NHL. Цей мінівипуск складається з чотирьох моделей різних кольорів.

Посередині лонгсліва дизайнери бренду розмістили великий логотив хокейного клубу. Це одна з найбільших піктограм на мерчі хокейного клубу за всю історію. Також кожна модель має нашивку на плечах, яка символізує команду гравця.

До створення колекції долучився і всесвітньо відомий спортивний бренд Adidas. Вони давній партнер NHL. Директор зі спортивного маркетингу та хокею Нік Корбетт назвав колекцію "відмінною можливістю вийти за межі традиційного дизайну уніформи, яка лаконічно поєднала сфери спорту та молодіжної культури".

Колекція Drew House і NHL. Фото: TYRELL HAMPTON
Колекція Drew House і NHL. Фото: TYRELL HAMPTON

Віцепризидент NHL задоволений колаборацією. Він радий, що вдалося створити яскраві лонгсліви, які водночас поєднують в собі молодіжність і класичність мерчу хокейної команди.

Джастін Бібер заявляв, що лінійка одягу "була створена, щоб ділитися радістю та створювати відчуття спільності".

Колекція Drew House і NHL. Фото: TYRELL HAMPTON
Колекція Drew House і NHL. Фото: TYRELL HAMPTON
Колекція Drew House і NHL. Фото: TYRELL HAMPTON
Колекція Drew House і NHL. Фото: TYRELL HAMPTON

Джастін Бібер обожнюю хокей і одна з його улюбленців це саме NHL, тому він з захопленням створював мерч.

Раніше Джастін Бібер опублікував на честь дня народження дружини особисте відео.

Нагадаємо, що кішка Тейлор Свіфт заробляє більше, ніж бойфренд співачки.

спорт
мода
одяг
Джастін Бібер
Хокей
закордонні зірки

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