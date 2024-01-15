Джастин Бибер вместе с Adidas выпустил коллекцию одежды для хоккея

Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Певец Джастин Бибер создал коллаборацию с спортивным брендом Adidas. Они выпустили коллекцию лонгсливов для хоккейной команды NHL.

Об этом пишет People.

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Джастин Бибер выпустил коллекцию одежды для фанатов хоккея

Бренд Джастина Бибера Drew House разработал коллекцию лонгсливов для фанатов хоккейной команды NHL. Этот минивыпуск состоит из четырех моделей разных цветов.

Посредине лонгслива дизайнеры бренда разместили большой логотип хоккейного клуба. Это одна из самых больших пиктограмм на мерче хоккейного клуба за всю историю. Также каждая модель имеет нашивку на плечах, символизирующую команду игрока.

К созданию коллекции подключился и всемирно известный спортивный бренд Adidas. Они старый партнер хоккейного клуба NHL. Директор по спортивному маркетингу и хоккею Ник Корбетт назвал коллекцию "отличной возможностью выйти за пределы традиционного дизайна униформы, лаконично объединившей сферы спорта и молодежной культуры".

Коллекция Drew House и NHL. Фото: TYRELL HAMPTON

Вице-призедент NHL доволен коллаборацией. Он рад, что удалось создать яркие лонгсливы, одновременно сочетающие в себе молодежность и класику мерча хоккейной команды.

Джастин Бибер заявлял, что линейка одежды "была создана, чтобы делиться радостью и создавать ощущение обьединения".

Коллекция Drew House и NHL. Фото: TYRELL HAMPTON

Коллекция Drew House и NHL. Фото: TYRELL HAMPTON

Джастин Бибер обожаю хоккей и одна из его любимчиков это именно NHL, поэтому он с увлечением создавал мерч.

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