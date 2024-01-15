Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джастин Бибер вместе с Adidas выпустил коллекцию одежды для хоккея arrow

Джастин Бибер вместе с Adidas выпустил коллекцию одежды для хоккея

15 января 2024 11:48
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Джастин Бибер вместе с Adidas выпустил коллекцию одежды для хоккея
Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певец Джастин Бибер создал коллаборацию с спортивным брендом Adidas. Они выпустили коллекцию лонгсливов для хоккейной команды NHL.

Об этом пишет People.

Читайте также:

Джастин Бибер выпустил коллекцию одежды для фанатов хоккея

Бренд Джастина Бибера Drew House разработал коллекцию лонгсливов для фанатов хоккейной команды NHL. Этот минивыпуск состоит из четырех моделей разных цветов.

Посредине лонгслива дизайнеры бренда разместили большой логотип хоккейного клуба. Это одна из самых больших пиктограмм на мерче хоккейного клуба за всю историю. Также каждая модель имеет нашивку на плечах, символизирующую команду игрока.

К созданию коллекции подключился и всемирно известный спортивный бренд Adidas. Они старый партнер хоккейного клуба NHL. Директор по спортивному маркетингу и хоккею Ник Корбетт назвал коллекцию "отличной возможностью выйти за пределы традиционного дизайна униформы, лаконично объединившей сферы спорта и молодежной культуры".

Коллекция Drew House и NHL. Фото: TYRELL HAMPTON
Коллекция Drew House и NHL. Фото: TYRELL HAMPTON

Вице-призедент NHL доволен коллаборацией. Он рад, что удалось создать яркие лонгсливы, одновременно сочетающие в себе молодежность и класику мерча хоккейной команды.

Джастин Бибер заявлял, что линейка одежды "была создана, чтобы делиться радостью и создавать ощущение обьединения".

Коллекция Drew House и NHL. Фото: TYRELL HAMPTON
Коллекция Drew House и NHL. Фото: TYRELL HAMPTON
Коллекция Drew House и NHL. Фото: TYRELL HAMPTON
Коллекция Drew House и NHL. Фото: TYRELL HAMPTON

Джастин Бибер обожаю хоккей и одна из его любимчиков это именно NHL, поэтому он с увлечением создавал мерч.

Ранее Джастин Бибер опубликовал в честь дня рождения жены личное видео.

Напомним, что кошка Тейлор Свифт зарабатывает больше, чем бойфренд певицы.

спорт
мода
одежда
Джастин Бибер
Хоккей
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

Актуальное по теме