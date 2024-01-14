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Кішка Тейлор Свіфт заробляє більше ніж бойфренд співачки

14 січня 2024 20:29
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Кішка Тейлор Свіфт заробляє більше ніж бойфренд співачки
Тейлор Свіфт з кішкою Олівією Бенсон. Фото: instagram.com/usweekly
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Кішка співачки Тейлор Свіфт, яка має незвичне ім'я Олівія Бенсон, одна з найвідоміших домашніх тваринок у світі завдяки своїй хазяйці. Вона навіть заробляє гроші і, як виявилося, навіть більше ніж нинішній хлопець Тейлор — футболіст Тревіс Келсі. 

Це стало відомо після того, як ресурс AllAboutCats.com опублікував рейтинг найбагатших тварин. 

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Кішка 34-річної американської співачки Тейлор Свіфт на прізвисько Олівія Бенсон заробила 97 мільйонів доларів, ставши однією з найбагатших тварин у світі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Домашня улюблениця співачки знімалася з Тейлор Свіфт у її кліпах, а також стала героїнею кількох високобюджетних рекламних роликів. Крім того, вона має власну лінію товарів.

Таким чином її статки більш ніж удвічі вищі, ніж у нового бойфренда її господині, зірки НФЛ Тревіса Келсі, які складають 40 мільйонів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наразі у спортсмена чотирирічний контракт на більш ніж 57 мільйонів доларів, який він підписав із "Канзас-Сіті Чіфс". Однак Келсі заявляв, що йому недоплачують. Проте, його рятують рекламні контракти з такими компаніями, як McDonald's, Nike та інші.

Олівія Бенсон — кішка породи скоттіш-фолд. Вона з'явилася у співачки 2014 року і була названа на честь персонажа Марішки Харгітей із серіалу "Закон і порядок: Спеціальний корпус".

 

Кішка Тейлор Свіфт знялася разом із нею в кліпі, який переглянули понад три мільярди разів.

 


Тейлор, до речі, має ще двох домашніх улюбленців. Другий кіт, Бенджамін Баттон, названий на честь персонажа Бреда Пітта у фільмі 2008 року "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", але він не увійшов до списку багатих домашніх тварин.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А третя улюблениця – кішка Мередіт Грей, яка, за словами Свіфт, не любить фотографуватися, тому рідко з'являється у її соціальних мережах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Статки Тейлор Свіфт оцінюються в 740 мільйонів доларів і продовжують зростати. Виходить, що вона більш ніж у 24 рази багатша за свого коханого.

Нагадаємо, стало відомо, коли Тейлор Свіфт планує заручитися зі своїм бойфрендом. 

Також ми писали, що Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого на премії "Золотий глобус". 

гроші
закордонні зірки
Тейлор Свіфт
домашні тварини
кіт

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