Кішка Тейлор Свіфт заробляє більше ніж бойфренд співачки

Тейлор Свіфт з кішкою Олівією Бенсон. Фото: instagram.com/usweekly

Кішка співачки Тейлор Свіфт, яка має незвичне ім'я Олівія Бенсон, одна з найвідоміших домашніх тваринок у світі завдяки своїй хазяйці. Вона навіть заробляє гроші і, як виявилося, навіть більше ніж нинішній хлопець Тейлор — футболіст Тревіс Келсі.

Це стало відомо після того, як ресурс AllAboutCats.com опублікував рейтинг найбагатших тварин.

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Кішка 34-річної американської співачки Тейлор Свіфт на прізвисько Олівія Бенсон заробила 97 мільйонів доларів, ставши однією з найбагатших тварин у світі.

Домашня улюблениця співачки знімалася з Тейлор Свіфт у її кліпах, а також стала героїнею кількох високобюджетних рекламних роликів. Крім того, вона має власну лінію товарів.

Таким чином її статки більш ніж удвічі вищі, ніж у нового бойфренда її господині, зірки НФЛ Тревіса Келсі, які складають 40 мільйонів.

Наразі у спортсмена чотирирічний контракт на більш ніж 57 мільйонів доларів, який він підписав із "Канзас-Сіті Чіфс". Однак Келсі заявляв, що йому недоплачують. Проте, його рятують рекламні контракти з такими компаніями, як McDonald's, Nike та інші.

Олівія Бенсон — кішка породи скоттіш-фолд. Вона з'явилася у співачки 2014 року і була названа на честь персонажа Марішки Харгітей із серіалу "Закон і порядок: Спеціальний корпус".

Кішка Тейлор Свіфт знялася разом із нею в кліпі, який переглянули понад три мільярди разів.

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Тейлор, до речі, має ще двох домашніх улюбленців. Другий кіт, Бенджамін Баттон, названий на честь персонажа Бреда Пітта у фільмі 2008 року "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", але він не увійшов до списку багатих домашніх тварин.

А третя улюблениця – кішка Мередіт Грей, яка, за словами Свіфт, не любить фотографуватися, тому рідко з'являється у її соціальних мережах.

Статки Тейлор Свіфт оцінюються в 740 мільйонів доларів і продовжують зростати. Виходить, що вона більш ніж у 24 рази багатша за свого коханого.

Нагадаємо, стало відомо, коли Тейлор Свіфт планує заручитися зі своїм бойфрендом.

Також ми писали, що Тейлор Свіфт не вподобала жарт ведучого на премії "Золотий глобус".