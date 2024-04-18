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Джастин Бибер вышел в люди в причудливых тапочках за 2,5 тысячи долларов

18 апреля 2024 21:23
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Джастин Бибер вышел в люди в тапочках от Louis Vuitton за 2,5 тысячи долларов.
Канадский певец Джастин Бибер. Фото: Just Jared
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Поп-певец Джастин Бибер удивил своим видом. Он явно забыл надеть обувь и вышел прогуляться в домашних тапочках от Louis Vuitton.

Об этом пишет Page Six.

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Певец прогулялся в Западном Голливуде. Он странно оделся на обед в ресторан Sushi Park.

Джастин вышел в дизайнерской обуви Louis Vuitton Footprint Low Boot. Их разработал Фаррелл Уильямс и стоят они — 2470 долларов, то есть более 100 тысяч гривен.

Впрочем, это не единственный странный выбор звезды. Также он надел две пары спортивных штанов от Balenciaga за почти 1500 тысяч долларов каждые — 60 тысяч гривен. Дополнил образ певец бежевым худди и черной бейсболкой, а сверху натянул  кожанку.

Канадский певец Джастин Бибер. Фото: Just Jared
Канадский певец Джастин Бибер. Фото: Just Jared
Канадский певец Джастин Бибер. Фото: Just Jared
Канадский певец Джастин Бибер. Фото: Just Jared
Канадский певец Джастин Бибер. Фото: Just Jared
Канадский певец Джастин Бибер. Фото: Just Jared

Напомним, певец Джастин Бибер поцеловал своего близкого друга. Также жена звезды Гейли Бибер снялась в соблазнительной спортивной съемке.

Канада
Louis Vuitton
мода
обувь
Джастин Бибер
певец

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