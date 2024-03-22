Дружина Джастіна Бібера похизувалась підтягнутою фігурою у спортивному вбранні
Дружина співака Джастіна Бібера, Гейлі, продемонструвала свою неймовірну фігуру під час зйомки для Fila. 27-річна модель приміряла вбрання з нової кампанії марки.
Про це пише Daily Mail.
Гейлі Бібер приміряла образ звабливої спортсменки
Гейлі на знімках позує, сидячи на дерев’яному бруску, одягнута в синьо-чорно-коричневу куртку в тонку смужку. Модель приміряла білі кросівки та білі шкарпетки з блакитними смужками. На іншому знімку вона продемонструвала свій підтягнутий прес, вдягнувши білий спортивний бюстгальтер і трусики з логотипом Fila. Доповнила образ товстими сережками-кільцями та тонким діамантовим кольє.
Нещодавно Гейлі та її чоловік Джастін Бібер спростували чутки про проблеми в їхньому п’ятирічному шлюбі. Її батько, Стівен Болдуін, попросив своїх підписників "помолитися за свою доньку та зятя".
Чоловік Гейлі розповів, що у 2022 році він страждав від синдрому Рамзі Ханта та хвороби Лайма, що зрештою призвело до скасування його світового туру Justice World Tour.
Гейлі Бібер поділилася повідомленням у своїй історії Instagram, що чутки про її стосунки були "взяті з повітря" та що вони прийшли "з країни омани".
"Я знаю, що це може бути цікаво — підживлювати ці історії, але просто знайте, що вони завжди неправдиві", — додала вона.
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