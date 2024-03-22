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Дружина Джастіна Бібера похизувалась підтягнутою фігурою у спортивному вбранні

22 березня 2024 08:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дружина Джастіна Бібера похизувалась підтягнутою фігурою у спортивному вбранні
Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дружина співака Джастіна Бібера, Гейлі, продемонструвала свою неймовірну фігуру під час зйомки для Fila. 27-річна модель приміряла вбрання з нової кампанії марки.

Про це пише Daily Mail.

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Гейлі на знімках позує, сидячи на дерев’яному бруску, одягнута в синьо-чорно-коричневу куртку в тонку смужку. Модель приміряла білі кросівки та білі шкарпетки з блакитними смужками. На іншому знімку вона продемонструвала свій підтягнутий прес, вдягнувши білий спортивний бюстгальтер і трусики з логотипом Fila. Доповнила образ товстими сережками-кільцями та тонким діамантовим кольє.

 

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/
Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

 

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/
Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

 

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/
Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

 

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/
Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

 

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/
Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

Нещодавно Гейлі та її чоловік Джастін Бібер спростували чутки про проблеми в їхньому п’ятирічному шлюбі. Її батько, Стівен Болдуін, попросив своїх підписників "помолитися за свою доньку та зятя".

Чоловік Гейлі розповів, що у 2022 році він страждав від синдрому Рамзі Ханта та хвороби Лайма, що зрештою призвело до скасування його світового туру Justice World Tour.

Гейлі Бібер поділилася повідомленням у своїй історії Instagram, що чутки про її стосунки були "взяті з повітря" та що вони прийшли "з країни омани".

"Я знаю, що це може бути цікаво — підживлювати ці історії, але просто знайте, що вони завжди неправдиві", — додала вона.

Нагадаємо, Аліна Гросу вразила фотосесією у басейні. А Санта Дімопулос знялась оголеною на Балі.

спорт
Джастін Бібер
Гейлі Бібер
фотосесія

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