Дружина Джастіна Бібера похизувалась підтягнутою фігурою у спортивному вбранні

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

Дружина співака Джастіна Бібера, Гейлі, продемонструвала свою неймовірну фігуру під час зйомки для Fila. 27-річна модель приміряла вбрання з нової кампанії марки.

Про це пише Daily Mail.

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Гейлі на знімках позує, сидячи на дерев’яному бруску, одягнута в синьо-чорно-коричневу куртку в тонку смужку. Модель приміряла білі кросівки та білі шкарпетки з блакитними смужками. На іншому знімку вона продемонструвала свій підтягнутий прес, вдягнувши білий спортивний бюстгальтер і трусики з логотипом Fila. Доповнила образ товстими сережками-кільцями та тонким діамантовим кольє.

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

Американська модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/fila_global/

Нещодавно Гейлі та її чоловік Джастін Бібер спростували чутки про проблеми в їхньому п’ятирічному шлюбі. Її батько, Стівен Болдуін, попросив своїх підписників "помолитися за свою доньку та зятя".

Чоловік Гейлі розповів, що у 2022 році він страждав від синдрому Рамзі Ханта та хвороби Лайма, що зрештою призвело до скасування його світового туру Justice World Tour.

Гейлі Бібер поділилася повідомленням у своїй історії Instagram, що чутки про її стосунки були "взяті з повітря" та що вони прийшли "з країни омани".

"Я знаю, що це може бути цікаво — підживлювати ці історії, але просто знайте, що вони завжди неправдиві", — додала вона.

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