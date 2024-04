Так друзі не вітаються — Джастін Бібер шокував поцілунком зіркового нащадка

Співак Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Джастін Бібер і Джейден Сміт зустрілися на фестивалі Coachella. 29-річний співак і 25-річний актор насолоджувалися ніжною зустріччю у VIP-зоні поруч із однією з концертних сцен.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Джастін Бібер вразив теплими почуттями з сином Віла Смітта

Бібер та Джейден грайливо привіталися, і співак навіть поцілував сина Віла Смітта. Зв’язок суперзірок сягає корінням у 2010 рік, коли вони співпрацювали над хітом Джастіна Never Say Never — який також був піснею для фільму Джейдена The Karate Kid.

Шанувальники швидко відреагували в соціальних мережах на возз’єднання, написавши: "Вибачте, але це не так, як я вітаю друзів", "Це дивно". Але були і ті, хто зауважив, що хлопці теж можуть демонструвати теплі почуття.

Востаннє Джастін і Джейден були сфотографовані разом, коли вони святкували 30-й день народження Хадсон разом із Кендалл Дженнер у червні 2023 року.

Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера знялась у сміливій фотосесії. А раніше стало відомо, що Гейлі Бібер хоче залишити чоловіка.