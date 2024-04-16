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Так друзі не вітаються — Джастін Бібер шокував поцілунком зіркового нащадка

16 квітня 2024 09:09
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Оля Мазур
Редактор
Так друзі не вітаються — Джастін Бібер шокував поцілунком зіркового нащадка
Співак Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Джастін Бібер і Джейден Сміт зустрілися на фестивалі Coachella. 29-річний співак і 25-річний актор насолоджувалися ніжною зустріччю у VIP-зоні поруч із однією з концертних сцен.

Про це пише Daily Mail.

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Бібер та Джейден грайливо привіталися, і співак навіть поцілував сина Віла Смітта. Зв’язок суперзірок сягає корінням у 2010 рік, коли вони співпрацювали над хітом Джастіна Never Say Never — який також був піснею для фільму Джейдена The Karate Kid.

 

Шанувальники швидко відреагували в соціальних мережах на возз’єднання, написавши: "Вибачте, але це не так, як я вітаю друзів", "Це дивно". Але були і ті, хто зауважив, що хлопці теж можуть демонструвати теплі почуття.

Востаннє Джастін і Джейден були сфотографовані разом, коли вони святкували 30-й день народження Хадсон разом із Кендалл Дженнер у червні 2023 року.

Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера знялась у сміливій фотосесії. А раніше стало відомо, що Гейлі Бібер хоче залишити чоловіка.

Джастін Бібер
співак
закордонні зірки
зірки

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