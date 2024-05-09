Джастін і Гейлі Бібери чекають на первістка
9 травня 2024 22:54
Зіркове подружжя Джастін і Гейлі Бібери. Фото: instagram.com/justinbieber
Канадський поп-співак Джастін Бібер і його дружина і модель Гейлі Бібер чекають на появу першого малюка. Вона при надії.
Фото співак виклав в Instagram.
Читайте також:
Дружина Джастіна Бібера вагітна
Популярний співак Джастін Бібер чекає на появу первістка. Він поділився ніжними фото зі своєю дружиною Гейлі, яка вагітна.
Він у звичайному реп-образі, однак його кохана має нетиповий вигляд. Гейлі Бібер вдягнулась у мереживну сукню, хустку і має щасливий вигляд.
Нагадаємо, співак Джастін Бібер шокував прихильників дивним образом у капцях за майже 3 тисячі доларів. Також ми розповідали, чому він нещодавно сильно плакав.
Читайте Новини.LIVE!