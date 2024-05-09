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Джастін і Гейлі Бібери чекають на первістка

9 травня 2024 22:54
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Джастін і Гейлі Бібери чекають на первістка
Зіркове подружжя Джастін і Гейлі Бібери. Фото: instagram.com/justinbieber
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Канадський поп-співак Джастін Бібер і його дружина і модель  Гейлі Бібер чекають на появу першого малюка. Вона при надії.

Фото співак виклав в Instagram.

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Дружина Джастіна Бібера вагітна 

Популярний співак Джастін Бібер чекає на появу первістка. Він поділився ніжними фото зі своєю дружиною Гейлі, яка вагітна. 

Він у звичайному реп-образі, однак його кохана має нетиповий вигляд. Гейлі Бібер вдягнулась у мереживну сукню, хустку і має щасливий вигляд.

Зіркове подружжя Джастін і Хейлі Бібери. Фото: instagram.com/justinbieber
Зіркове подружжя Джастін і Гейлі Бібери. Фото: instagram.com/justinbieber
Зіркове подружжя Джастін і Хейлі Бібери. Фото: instagram.com/justinbieber
Зіркове подружжя Джастін і Гейлі Бібери. Фото: instagram.com/justinbieber

Нагадаємо, співак Джастін Бібер шокував прихильників дивним образом у капцях за майже 3 тисячі доларів. Також ми розповідали, чому він нещодавно сильно плакав.

США
Канада
Джастін Бібер
Гейлі Бібер
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вагітність
закордонні зірки

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