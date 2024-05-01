Стала відома справжня причина заплаканих фото Джастіна Бібера

Співак Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Співак Джастін Бібер змусив шанувальників хвилюватися після того, як він поділився заплаканими селфі. Але справжня причина емоційних знімків не викликає занепокоєння, стверджують інсайдери.

Про це пише Daily Mail.

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30-річний співак викликав паніку у шанувальників, коли опублікував свої фотографії зі сльозами, які котилися по його щоках без будь-яких пояснень, що спонукало багатьох запідозрити, що це було пов’язано з його дружбою з репером Пі Дідді або його шлюбом, ніби він має проблеми з дружиною Гейлі Бібер.

Співак Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Але інсайдер стверджував, що співак був просто переповнений емоціями та своєю любов’ю до Ісуса Христа після молитви.

"Джастін демонструє свої емоції, і ні для кого не секрет, що він дуже релігійний. Фотографії, які він виклав, на яких він плаче, могли підштовхнути шанувальників до сумнівів щодо його благополуччя та того, чи не має він проблем у шлюбі, але це було про його любов до Ісуса. Він молиться і часто проливає сльози після занурення у свою віру, і хоча він молиться і дякує за все, що має в своєму житті, він захоплюється, і емоції, які виникають від усього цього, вивільняються через сльози. Він не соромиться і не збентежений, оскільки хоче, щоб люди бачили його емоції. Це допомагає йому вийти з усього, через що він проходить", — говорить друг артиста.

За словами інсайдер, Бібер відчуває, що люди повинні бути вразливими, і він є вразливим, і він вважає, що це свідчить про певну зрілість, якої він колись не мав. Одним словом, він вважає це прекрасним.

І Джастін, і його дружина Гейлі, які відсвяткували свою п’яту річницю весілля у вересні, є побожними християнами і раніше розповідали, що їхня віра допомогла їм пережити "важкий" перший рік шлюбу.

У лютому батько Гейлі Стівен Болдуін знову підняв питання про "особливі проблеми", з якими зіткнулася пара. 57-річний актор попросив "помолитися за них, щоб вони мали мудрість, захист і наблизилися до Господа".

Нагадаємо, Джастіна Бібера підловили за ніжностями з Джейденом Сміттом. А дружина Джастіна Бібера влаштувала відверту фотосесію.