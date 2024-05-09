Джастин и Хейли Биберы ждут первенца
9 мая 2024 22:54
Звездные супруги Джастин и Хейли Биберы. Фото: instagram.com/justinbieber
Канадский поп-певец Джастин Бибер и его жена и модель Хейли Бибер ждут появления первого малыша. Она беременна.
Фото певец выложил в Instagram.
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Жена Джастина Бибера беременна
Популярный певец Джастин Бибер ждет появления первенца. Он поделился нежными фото со своей женой Хейли, которая беременна.
Он в обычном рэп-образе, однако его возлюбленная выглядит нетипично. Хейли Бибер оделась в кружевное платье, платок и выглядит счастливо.
Напомним, певец Джастин Бибер шокировал поклонников странным образом в тапках за почти 3 тысячи долларов. Также мы рассказывали, почему он совсем недавно плакал.
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