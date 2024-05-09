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Джастин и Хейли Биберы ждут первенца

9 мая 2024 22:54
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Джастин и Хейли Биберы ждут первенца
Звездные супруги Джастин и Хейли Биберы. Фото: instagram.com/justinbieber
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Канадский поп-певец Джастин Бибер и его жена и модель Хейли Бибер ждут появления первого малыша. Она беременна.

Фото певец выложил в Instagram.

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Жена Джастина Бибера беременна

Популярный певец Джастин Бибер ждет появления первенца. Он поделился нежными фото со своей женой Хейли, которая беременна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Justin Bieber (@justinbieber)

Он в обычном рэп-образе, однако его возлюбленная выглядит нетипично. Хейли Бибер оделась в кружевное платье, платок и выглядит счастливо.

Звездные супруги Джастин и Хейли Биберы. Фото: instagram.com/justinbieber
Звездные супруги Джастин и Хейли Биберы. Фото: instagram.com/justinbieber
Звездные супруги Джастин и Хейли Биберы. Фото: instagram.com/justinbieber
Звездные супруги Джастин и Хейли Биберы. Фото: instagram.com/justinbieber

Напомним, певец Джастин Бибер шокировал поклонников странным образом в тапках за почти 3 тысячи долларов. Также мы рассказывали, почему он совсем недавно плакал.

США
Канада
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зарубежные звезды

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