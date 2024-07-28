Дженніфер Лопес приголомшила підтягнутою фігурою у купальнику — відео

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Співачка Дженніфер Лопес лише повернулась додому після гучного святкування свого ювілею. Однак, вже знайшла час для спокусливої реклами, в якій з'явилась в купальнику.

Відео виклала в Instagram.

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Співачка Джей Ло знялась в черговій рекламній компанії. Не можна не помітити, наскільки вона має розслаблений та щасливий вигляд.

Стилісти вибрали для зірки купальник ніжно-кремового відтінку, який ефектно підкреслив її груди. Лопес на відео відпочиває під сонцем в трендових коричневих окулярах.

Нагадаємо, Джей Ло відсвяткувала 55-річчя в стилі серіалу "Бріджертони". Також вона проявила теплі почуття до Бена Аффлека, але прихильники їй не повірили.