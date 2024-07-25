Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Одна з Бріджертонів — Дженніфер Лопес відзначила 55-річчя королівською вечіркою arrow

Одна з Бріджертонів — Дженніфер Лопес відзначила 55-річчя королівською вечіркою

25 липня 2024 07:49
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Одна з Бріджертонів — Дженніфер Лопес відзначила 55-річчя королівською вечіркою
Співачка Дженінфер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженніфер Лопес відсвяткувала день народження в королівській тематиці в Хемптонсі, Нью-Йорк. У середу, 24 липня, зірці виповнилося 55 років, але на вихідних вона влаштувала святкування, на якому вона приміряла образ королеви з серіалу "Бріджертони" — Шарлотти.

Відео з грандіозної вечірки показала у своєму Instagram.

Читайте також:

Дженніфер Лопес приміряла образ королеви

У відео Лопес приголомшила у вишуканій синій корсетній бальній сукні з вишитими золотими деталями. Знаменитість танцювала під оркестрову музику з серіалу Netflix. З Лопес була її найближча родина та друзі, включаючи маму Гвадалупе Родрігес, хоча її чоловік Бен Аффлек не з’явився.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

 

Свій королівський образ вона доповнила прозорими білими рукавичками, вишуканим золотим намистом і зробила об’ємну зачіску. Струнний квартет виконав серенаду Лопес, коли вона сиділа на троні. Її син Макс був поруч з нею за обіднім столом. Усі присутні були одягнені в розкішні та стильні костюми. Пізніше ввечері зірка переодягнулася у приголомшливу м’ятно-зелену сукню з відкритими плечима з золотистими мереживними деталями. Вона вдягнула золотий головний убір. Потім іменинниця задула свічки на своєму чотириярусному торті.

Її 251 млн підписників були в захваті від креативної ідеї святкування дня народження, а один із них написав: "Вечір на тему Бріджертон на тему королеви Джей Ло, безсумнівно, став світською подією сезону!".

"Ооо...У місті нова королева Бріджертон! Ви виглядаєте дуже чудово, ваша величність".

"Нам потрібна Джей Ло в наступному сезоні!!!".

Розлучення Лопес з Аффлеком

У середу Лопес розпочала свій день народження велопрогулянкою зі своїм сином Максом у Хемптонсі. Аффлек "не був присутній" на вечірці, яка відбулася в суботу. Його на вихідних помітили в Лос-Анджелесі з дітьми. Більшу частину літа пара провела окремо, включаючи другу річницю весілля 16 липня. Востаннє їх бачили разом на початку червня на баскетбольному матчі його сина Самуеля.

Пара, яку називають "Бенніфер", заручилася наприкінці 2002 року, але розірвала заручини через рік. Вони возз’єдналися в липні 2021 року, і нарешті сказали "так" наступного року, спочатку в Лас-Вегасі, а потім знову в серпні в особняку Аффлека в Джорджії. Цього року Аффлек переїхав з їхнього будинку. Особняк у Беверлі-Гіллз вони з того часу виставили на продаж. Були заяви, що ані Дженніфер, ані Бен не подали на розлучення, тому що вони намагаються налагодити свої стосунки.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес відмовилась від прикраси на честь Бена Аффлека.

День народження Дженіфер Лопес закордонні зірки серіал "Бріджертони"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця