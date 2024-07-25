Одна з Бріджертонів — Дженніфер Лопес відзначила 55-річчя королівською вечіркою

Співачка Дженінфер Лопес. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес відсвяткувала день народження в королівській тематиці в Хемптонсі, Нью-Йорк. У середу, 24 липня, зірці виповнилося 55 років, але на вихідних вона влаштувала святкування, на якому вона приміряла образ королеви з серіалу "Бріджертони" — Шарлотти.

Відео з грандіозної вечірки показала у своєму Instagram.

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Дженніфер Лопес приміряла образ королеви

У відео Лопес приголомшила у вишуканій синій корсетній бальній сукні з вишитими золотими деталями. Знаменитість танцювала під оркестрову музику з серіалу Netflix. З Лопес була її найближча родина та друзі, включаючи маму Гвадалупе Родрігес, хоча її чоловік Бен Аффлек не з’явився.

Свій королівський образ вона доповнила прозорими білими рукавичками, вишуканим золотим намистом і зробила об’ємну зачіску. Струнний квартет виконав серенаду Лопес, коли вона сиділа на троні. Її син Макс був поруч з нею за обіднім столом. Усі присутні були одягнені в розкішні та стильні костюми. Пізніше ввечері зірка переодягнулася у приголомшливу м’ятно-зелену сукню з відкритими плечима з золотистими мереживними деталями. Вона вдягнула золотий головний убір. Потім іменинниця задула свічки на своєму чотириярусному торті.

Її 251 млн підписників були в захваті від креативної ідеї святкування дня народження, а один із них написав: "Вечір на тему Бріджертон на тему королеви Джей Ло, безсумнівно, став світською подією сезону!".

"Ооо...У місті нова королева Бріджертон! Ви виглядаєте дуже чудово, ваша величність".

"Нам потрібна Джей Ло в наступному сезоні!!!".

Розлучення Лопес з Аффлеком

У середу Лопес розпочала свій день народження велопрогулянкою зі своїм сином Максом у Хемптонсі. Аффлек "не був присутній" на вечірці, яка відбулася в суботу. Його на вихідних помітили в Лос-Анджелесі з дітьми. Більшу частину літа пара провела окремо, включаючи другу річницю весілля 16 липня. Востаннє їх бачили разом на початку червня на баскетбольному матчі його сина Самуеля.

Пара, яку називають "Бенніфер", заручилася наприкінці 2002 року, але розірвала заручини через рік. Вони возз’єдналися в липні 2021 року, і нарешті сказали "так" наступного року, спочатку в Лас-Вегасі, а потім знову в серпні в особняку Аффлека в Джорджії. Цього року Аффлек переїхав з їхнього будинку. Особняк у Беверлі-Гіллз вони з того часу виставили на продаж. Були заяви, що ані Дженніфер, ані Бен не подали на розлучення, тому що вони намагаються налагодити свої стосунки.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес відмовилась від прикраси на честь Бена Аффлека.