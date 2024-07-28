Дженнифер Лопес ошеломила подтянутой фигурой в купальнике.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес вернулась домой после громкого празднования своего юбилея. Однако уже нашла время для соблазнительной рекламы, в которой появилась в купальнике.

Видео выложила в Instagram.

Читайте также:

Дженнифер Лопес поразила подтянутую фигуру

Певица Джей Ло снялась в очередной рекламной компании. Нельзя не заметить, насколько она выглядит расслабленно и счастливо.

Стилисты выбрали для звезды купальник нежно-кремового оттенка, который эффектно подчеркнул ее грудь. Лопес на видео отдыхает под солнцем в коричневых трендовых очках.

Напомним, Джей Ло отпраздновала 55-летие в стиле сериала "Бриджертоны". Также она проявила теплые чувства к Бену Аффлеку, но поклонники ей не поверили.