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Джей Ло кичится стройной фигурой после празднований без Бена Аффлека

28 июля 2024 00:30
Антонина Завадская - Редактор
Дженнифер Лопес ошеломила подтянутой фигурой в купальнике.
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Антонина Завадская - Редактор

Певица Дженнифер Лопес вернулась домой после громкого празднования своего юбилея. Однако уже нашла время для соблазнительной рекламы, в которой появилась в купальнике.

Видео выложила в Instagram.

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Певица Джей Ло снялась в очередной рекламной компании. Нельзя не заметить, насколько она выглядит расслабленно и счастливо.

Стилисты выбрали для звезды купальник нежно-кремового оттенка, который эффектно подчеркнул ее грудь. Лопес на видео отдыхает под солнцем в коричневых трендовых очках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, Джей Ло отпраздновала 55-летие в стиле сериала "Бриджертоны". Также она проявила теплые чувства к Бену Аффлеку, но поклонники ей не поверили.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды певица тело купальник

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