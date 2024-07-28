Дженнифер Лопес ошеломила подтянутой фигурой в купальнике.

Джей Ло кичится стройной фигурой после празднований без Бена Аффлека
28 июля 2024 00:30
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
Певица Дженнифер Лопес вернулась домой после громкого празднования своего юбилея. Однако уже нашла время для соблазнительной рекламы, в которой появилась в купальнике.
Видео выложила в Instagram.
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Певица Джей Ло снялась в очередной рекламной компании. Нельзя не заметить, насколько она выглядит расслабленно и счастливо.
Стилисты выбрали для звезды купальник нежно-кремового оттенка, который эффектно подчеркнул ее грудь. Лопес на видео отдыхает под солнцем в коричневых трендовых очках.
Напомним, Джей Ло отпраздновала 55-летие в стиле сериала "Бриджертоны". Также она проявила теплые чувства к Бену Аффлеку, но поклонники ей не поверили.
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