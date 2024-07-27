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Дженніфер Лопес показала теплі почуття до Аффлека, але прихильники не повірили

27 липня 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес вразила новим фото з власної спальні з фото Бена Аффлека
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Співачка Дженніфер Лопес не прибирає фото свого чоловіка Бена Аффлека. Красуня на честь дня народження показала одну з кімнат свого особняка в Гемптонсі.

Про це пише Daily Mail.

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У сторіс, які співачка показала, помітна фотографія в рамці з Аффлеком з її весілля в Джорджії в серпні 2022 року. Були й інші менші фотографії в рамках, на яких, здавалося, були також вона та Бен. Зображення були помічені, коли її партнерка-продюсер Елейн Голдсміт-Томас і її тренер з вокалу Стіві Маккі сиділи на дивані і вітали Дженніфер з днем ​​народження. Прихильники висловили сумніви, щодо випадковості фото у кімнаті Лопес.

 

В домі Дженніфер Лопес досі є спільне фото з Аффлеком
В домі Дженніфер Лопес досі є спільне фото з Аффлеком. Фото: instagram.com/jlo/

 

"З нею не буває випадковостей, вона дає йому зрозуміти, що все ще хоче його у своєму житті. Але тоді вона все ще веде публічний спосіб життя, який він дуже зневажає".

"Жодного випадкового розміщення фото з Дженніфер Лопес. Все підлаштовано досконало. Якщо ви бачите весільні фотографії на задньому плані, це тому, що вона цього хоче".

"Вона не робить нічого випадково, коли справа доходить до повторної публікації фотографій для ЗМІ. Це було зроблено навмисно з її боку, щоб показати Бену, що вона все ще не втратила надії на примирення, незважаючи на те, що він не прийшов на її день народження чи річницю. Вона так відчайдушно потребує його уваги, що це жалюгідно. Дівчино, віддай цьому чоловікові його документи і йди далі", — коментують підписники.

Це сталося після того, як вона влаштувала собі масштабну вечірку в стилі Бріджертон. На ній були присутні кілька її друзів. Серед них сестра Лінда Лопес, менеджер Бенні Медіна, стиліст Шон "Бізі" Бартон і особистий фотограф Ана Карбальоса. Її чоловіка Бена Аффлека не було на святкуванні. Дженніфер і Бен пишуть любовні листи одне одному, намагаючись відновити свої стосунки.

Лопес і Аффлек, які возз’єдналися в 2021 році після першого розставання в 2004 році, останні місяці живуть окремо і не з’являлися разом на публіці тижнями.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес продовжує святкувати день народження у прозорій сукні. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес засвітила свій пляжний образ.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки зіркова пара

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