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Джей Ло на тлі чуток про розлучення із Беном Аффлеком знову заскочили із обручкою

12 серпня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло знову помітили із обручкою на пальці — фото
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Дженніфер Лопес не хоче коментувати своє розставання з Беном Аффлеком. Поки у мережі активно обговорюють її кризу у шлюбі, співачка виходить у світ із обручкою на пальці.

Про це пише TMZ.

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Папараці TMZ застали Джей Ло після обіду в Беверлі-Хіллз і запитали її про стосунки із Беном Аффлеком. Зірка проігнорувала представників преси.

Джей Ло на тлі чуток про розлучення із Беном Аффлеком знову заскочили із обручкою - фото 1
Дженніфер Лопес носить обручку. Фото: TMZ

Слід зазначити, що Джен була без обручки на початку цього тижня, коли її помітили з дочкою Еммою в Беверлі-Хіллз під час екскурсії будинком вартістю 68 мільйонів доларів, який вона планує придбати. Бен Аффлек також протягом останніх кількох місяців з'являться на публіці і з обручкою, і без.

Раніше Бен придбав собі окремий маєток в день народження Дженніфер. 

Багато джерел стверджують, що пара перестала спілкуватися один з одним, як особисто, так і по телефону.

Нагадаємо, друзі Джей Ло ненавидять Бена Аффлека. А також раніше ми писали, що Бен Аффлек обзавівся власним маєтком.

шлюб Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення закордонні зірки плітки

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