Мільйонер Аффлек придбав окремий від Лопес будинок у кредит

Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Минулого тижня Бен Аффлек придбав новий будинок в Лос-Анджелесі вартістю 20,5 мільйонів доларів на тлі свого розлучення з Дженніфер Лопес. Але тепер стало відомо, що зірці довелося взяти іпотеку на половину суми.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Багаторічний кредит Аффлека

Актор отримав позику в розмірі 10 мільйонів доларів на купівлю холостяцького будинку з п’ятьма спальнями та п’ятьма ванними кімнатами в Салліван-Каньйоні. Нерухомість поряд із будинком актриси Дайан Кітон, який вона купила за 4,7 мільйона доларів у 2011 році. Зараз цей будинок оцінюють у колосальні 17 мільйонів доларів.

Актор Бен Аффлек із дружиною та співачкою Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Документи на власність показують, що продаж відбувся 24 липня — того самого дня, коли Аффлек позичив гроші, а дружина Джей Ло відсвяткувала своє 55-річчя.

Аффлек, чиї статки оцінюються у 200 мільйонів доларів, отримав 30-річну іпотеку від City National Bank. ЇЇ планується погасити до 1 серпня 2054 року. Відповідно до записів, купівля та кредит на житло були здійснені через траст, створений давнім бізнес-менеджером Аффлека Гарі Крессом тижнями раніше, 11 липня. Помешкання було побудовано та спроектовано на початку 1940-х років відомим архітектором Кліффом Меєм, а потім було значно реконструйовано попередніми власниками.

У маєтку дворівнева головна вітальня з поєднанням каменю та дерев'яних підлог у сільському стилі. У кімнатах є стелі з дерев’яних балок, вікна зі сталевими рамами та краєвиди на красивий ландшафт. Власність включає в себе великий окремий гостьовий будинок і конюшню.

Актор Бен Аффлек із дружиною та співачкою Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Також є будиночок із каміном та басейном.

Тим часом Лопес відзначила свій день народження без Бена Аффлека того ж дня. Нещодавно вони провели свою другу річницю весілля окремо на тлі інформації, що вони живуть в різних будинках.

Поки Лопес залишилася у їхньому спільному маєтку, Аффлек жив домі з місячною орендою у 100 000 доларів, яка знаходиться лише за декілька хвилин їзди від будинку його колишньої дружини Дженніфер Гарнер у Брентвуді.

Нагадаємо, стало відомо, чи продовжує носити Дженніфер Лопес обручку. А раніше ми писали, що Бен Аффлек змінив стиль.