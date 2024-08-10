Окружение Джей Ло ненавидит Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

В сети не утихают слухи о разводе звездных супругов Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. По информации инсайдеров, друзья певицы негативно относятся к актеру.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Окружение Джей Ло о Бене Аффлеке

Бен Аффлек никогда не был фаворитом среди близкого окружения Дженнифер Лопес, но ее друзья все равно смирились с их браком, включая менеджера певицы Бенни Медину. Он пренебрежительно относился к Аффлеку еще со времен неудачных помолвки звездной пары в 2002 году.

"Они оба терпеть не могут друг друга. Они не ладят между собой, и между ними до сих пор остается вражда", — говорится в сообщении источника.

Медина сыграл важную роль в том, что Лопес стала мировой суперзвездой, впрочем, она расторгла с ним контракт.

Через несколько лет после того, как Лопес с Аффлеком разорвали помолвку в 2004 году, певица снова наняла Медину, и с тех пор он является одним из ее доверенных лиц.

По информации источников, на этот раз Медина "держал язык за зубами" по поводу их нового романа и брака. Однако на этот раз ее менеджер разрушил дружбу Лопес с давней подругой Лией Ремини, которая призывала звезду подумать о причине разрыва с Аффлеком, прежде чем она к нему вернулась. Лопес не позвала Ремини на свадьбу.

"Никто, кроме матери Лопес, не любит Бена Аффлека. Он тройной заср*нец", — говорится в одном из источников.

Певица Джей Ло с менеджером Бенни Мединой и подругой Лией Ремини. Фото: StarPix for STX Films

Инсайдер сообщил о том, что сейчас происходит между супругами. Отмечается, что Аффлек откладывает развод с Лопес, чтобы не унижать ее еще больше, но слишком поздно.

"Она разъярённая. Он унизил ее. Он был инициатором того, чтобы они снова сошлись", — сообщает источник.

Напомним, отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека ухудшились. А раньше мы писали, что Бен Аффлек купил поместье в кредит.