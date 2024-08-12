Джей Ло снова заметили с кольцом на пальце.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес не хочет комментировать свое расставание с Беном Аффлеком. Пока в сети активно обсуждают ее кризис в браке, певица выходит в свет с обручальным кольцом на пальце.

Об этом пишет TMZ.

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Джей Ло продолжает носить обручальное кольцо

Папарацци TMZ застали Джей Ло после обеда в Беверли-Хиллз и спросили ее об отношениях с Беном Аффлеком. Звезда проигнорировала представителей прессы.

Дженнифер Лопес носит обручальное кольцо. Фото: TMZ

Следует отметить, что Джен была без обручального кольца в начале этой недели, когда ее заметили с дочерью Эммой в Беверли-Хиллз во время экскурсии по дому стоимостью 68 миллионов долларов, который она планирует приобрести. Бен Аффлек также в течение последних нескольких месяцев появлялся на публике то с кольцом, и без.

Ранее Бен приобрел себе отдельное поместье в день рождения Дженнифер.

Многие источники утверждают, что пара перестала общаться друг с другом как лично, так и по телефону.

Напомним, друзья Джей Ло ненавидят Бена Аффлека. А также раньше мы писали, что Бен Аффлек обзавелся собственным поместьем.