Джей Ло снова заметили с кольцом на пальце.

Джей Ло на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком снова застукали с обручальным кольцом
Дженнифер Лопес не хочет комментировать свое расставание с Беном Аффлеком. Пока в сети активно обсуждают ее кризис в браке, певица выходит в свет с обручальным кольцом на пальце.
Об этом пишет TMZ.
Джей Ло продолжает носить обручальное кольцо
Папарацци TMZ застали Джей Ло после обеда в Беверли-Хиллз и спросили ее об отношениях с Беном Аффлеком. Звезда проигнорировала представителей прессы.
Следует отметить, что Джен была без обручального кольца в начале этой недели, когда ее заметили с дочерью Эммой в Беверли-Хиллз во время экскурсии по дому стоимостью 68 миллионов долларов, который она планирует приобрести. Бен Аффлек также в течение последних нескольких месяцев появлялся на публике то с кольцом, и без.
Ранее Бен приобрел себе отдельное поместье в день рождения Дженнифер.
Многие источники утверждают, что пара перестала общаться друг с другом как лично, так и по телефону.
Напомним, друзья Джей Ло ненавидят Бена Аффлека. А также раньше мы писали, что Бен Аффлек обзавелся собственным поместьем.
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