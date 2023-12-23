Джей Ло сходила на різдвяний шопінг з чоловіком, мамою та свекрухою

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Фото: BACKGRID

Дженніфер Лопес побачили на різдвяному шоппінгу разом з чоловіком Беном Аффлеком, мамою та свекрухою. Співачка була у грайливому настрої і загравала з коханим.

Фото публікує Daily Mail.

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Джей Ло любить потрапляти в об'єктиви папарацці. Цього разу її побачили під час шоппінгу. Зірка обирала аксесуари у магазині.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на шоппінгу. Фото: BACKGRID

Співачка була у чорному гольфі, штанях і леопардовому тренчі. Образ доповнила чорними ботфордами і сумкою Hermes Birkin.

Дженніфер Лопес на шоппінгу. Фото: BACKGRID

Коли Бен Аффлек був зайнятий чимось у телефоні, дружина не довго думаючи поцілувала його. Актор не розгубився і, продовжуючи дивитися у телефон, поцілував кохану у відповідь.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Фото: BACKGRID

На шопінгу зірок супроводжувала мама Бена. Після першого магазину до них приєдналася і мама Дженніфер Лопес — Ґвадалупе Родрігес.

Дженніфер Лопес, Бен Аффлек і його мама. Фото: BACKGRID

Дженніфер Лопес, її мама і Бен Аффлек. Фото: BACKGRID

Всі разом вони ходили магазинами, вірогідно обираючи подарунки, до пізнього вечора.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес влаштувала грандіозну різдвяну вечірку у себе вдома.

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