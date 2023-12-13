Джей Ло показала, як прикрасила свій дім до Різдва

Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Американська артистка Дженіфер Лопес поділилася, як прикрасила ялинку в своєму розкішному домі. Співачка вже готова до святкування Різдва.

Зірка виклала новорічні фото в свій instagram.

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Американська співачка поділилась з фанами новорічними фото. Вона цьогоріч в своєму розкішному будинку прикрасила ялинку золотими кулями, квітами та шишками.

Сама ж Дженіфер Лопес вдягла спідницю з позолоченими метеликами та вільну білу блюзу. Артистка обрала для себе сріблясті підбори з святковим дизайном.

Джей Ло біля ялинки. Фото: instagram.com/jlo/

Новорічні підбори Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Нагадаємо, що нещодавно блогерка Даша Квіткова розповіла, як планує святкувати Новий рік.

Раніше Остапчук з молодою дружиною показали свою ялинку.