Джей Ло показала, як прикрасила свій дім до Різдва
Американська артистка Дженіфер Лопес поділилася, як прикрасила ялинку в своєму розкішному домі. Співачка вже готова до святкування Різдва.
Зірка виклала новорічні фото в свій instagram.
Джей Ло готова зустрічати Різдво
Американська співачка поділилась з фанами новорічними фото. Вона цьогоріч в своєму розкішному будинку прикрасила ялинку золотими кулями, квітами та шишками.
Сама ж Дженіфер Лопес вдягла спідницю з позолоченими метеликами та вільну білу блюзу. Артистка обрала для себе сріблясті підбори з святковим дизайном.
Нагадаємо, що нещодавно блогерка Даша Квіткова розповіла, як планує святкувати Новий рік.
Раніше Остапчук з молодою дружиною показали свою ялинку.
Читайте Новини.LIVE!