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Джей Ло показала, як прикрасила свій дім до Різдва

13 грудня 2023 11:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Джей Ло показала, як прикрасила свій дім до Різдва
Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська артистка Дженіфер Лопес поділилася, як прикрасила ялинку в своєму розкішному домі. Співачка вже готова до святкування Різдва.

Зірка виклала новорічні фото в свій instagram.

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Джей Ло готова зустрічати Різдво

Американська співачка поділилась з фанами новорічними фото. Вона цьогоріч в своєму розкішному будинку прикрасила ялинку золотими кулями, квітами та шишками. 

Сама ж Дженіфер Лопес вдягла спідницю з позолоченими метеликами та вільну білу блюзу. Артистка обрала для себе сріблясті підбори з святковим дизайном.

Джей Ло
Джей Ло біля ялинки. Фото: instagram.com/jlo/
Ноги Джей Ло
Новорічні підбори Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Нагадаємо, що нещодавно блогерка Даша Квіткова розповіла, як планує святкувати Новий рік.

Раніше Остапчук з молодою дружиною показали свою ялинку.

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