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Дженніфер Лопес влаштувала грандіозну різдвяну вечірку у себе вдома

18 грудня 2023 15:18
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дженніфер Лопес влаштувала грандіозну різдвяну вечірку у себе вдома
Дженніфер Лопес вдома. Фото: instagram.com/jlo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Культова співачка Джей Ло разом із своїм чоловіком Беном Аффлеком влаштували різдяну вечірку в Лос-Анджелесі. На свято завітали найпопулярніші зірки Голлівуду.

Про це пише People.

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Зіркове подружжя влаштувало вечірку у своєму будинку. До них завітали деякі знаменитості — Марго Роббі, Майкл Б. Джордан, Кейсі Аффлек, Дженніфер Льюїс, Лілі Рейб та навіть колишній менеджер Лопес Бенні Медіна.

"Вони влаштували справді веселу вечірку", — розповів інсайдер.

На заході гості співали різдвяні колядки до пізньої ночі. Зіркова пара була дуже щаслива приймати в себе своїх друзів та виглядали в гарному настрої.

Джей Ло та Бен Аффлек
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: instagram.com/jlo/

Джей Ло вдягла на вечірку довгу червону сукню, проте пізніше перевдяглась у синій образ з блискітками. 

Будинок до вечірки прикрасили у святковому стилі — величезна ялинка з прикрасами золотого кольору та елементи різдвяного декору. Діти зірок були також в чудовому настрої. Джерело повідомило, що вони танцювали та весело проводили час, особливо близнюки та Вайолет.

Нагадаємо, що Джей Ло показала, як прикрасила свій дім до Різдва.

Раніше Джей Ло ходила за таємними, різдвяними покупками.

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