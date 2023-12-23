Джей Ло сходила на рождественский шоппинг с мужем, мамой и свекровью

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: BACKGRID

Дженнифер Лопес увидели на рождественском шоппинге вместе с мужем Беном Аффлеком, мамой и свекровью. Певица была в игривом настроении и заигрывала с любимым.

Фото публикует Daily Mail.

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Джей Ло любит попадать в объективы папарацци. В этот раз ее увидели во время шоппинга. Звезда выбирала аксессуары в магазине.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на шоппинге. Фото: BACKGRID

Певица была в черном гольфе, штанах и леопардовом тренче. Образ дополнил черными ботфордами и сумкой Hermes Birkin.

Дженнифер Лопес на шоппинге. Фото: BACKGRID

Когда Бен Аффлек был занят в телефоне, жена не долго думая поцеловала его. Актер не растерялся и, продолжая смотреть в телефон, поцеловал любимую в ответ.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: BACKGRID

На шопинге звезд сопровождала мама Бена. После первого магазина к ним присоединилась и мама Дженнифер Лопес – Гвадалупе Родригес.

Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и его мама. Фото: BACKGRID

Дженнифер Лопес, ее мама и Бен Аффлек. Фото: BACKGRID

Все вместе они ходили по магазинам, вероятно выбирая подарки, до позднего вечера.

Напомним, Дженнифер Лопес устроила грандиозную рождественскую вечеринку у себя дома.

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