Джей Ло сходила на рождественский шоппинг с мужем, мамой и свекровью
Дженнифер Лопес увидели на рождественском шоппинге вместе с мужем Беном Аффлеком, мамой и свекровью. Певица была в игривом настроении и заигрывала с любимым.
Фото публикует Daily Mail.
Отвлекала любимого
Джей Ло любит попадать в объективы папарацци. В этот раз ее увидели во время шоппинга. Звезда выбирала аксессуары в магазине.
Певица была в черном гольфе, штанах и леопардовом тренче. Образ дополнил черными ботфордами и сумкой Hermes Birkin.
Когда Бен Аффлек был занят в телефоне, жена не долго думая поцеловала его. Актер не растерялся и, продолжая смотреть в телефон, поцеловал любимую в ответ.
На шопинге звезд сопровождала мама Бена. После первого магазина к ним присоединилась и мама Дженнифер Лопес – Гвадалупе Родригес.
Все вместе они ходили по магазинам, вероятно выбирая подарки, до позднего вечера.
Напомним, Дженнифер Лопес устроила грандиозную рождественскую вечеринку у себя дома.
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