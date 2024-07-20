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Джей Ло у день річниці весілля помітили із двома чоловіками — з ким святкувала зірка

20 липня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека — де співачка святкувала річницю весілля
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Співачка Дженніфер Лопес відсвяткувала річницю весілля із Беном Аффлеком порізно. Зірку помітили у вишуканому закладі в компанії двох чоловіків.

Про це пише Page Six.

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Співачка провела свою другу річницю весілля без нареченого. Зірку помітили у новому ресторані Arthur & Sons у Бріджгемптоні, зі своїм сином Максом та її помічником. Інсайдер повідомив, що трійця вечеряла на терасі і замовила спагеті з помідорами та базиліком, кальмари і тарілку каннолі на десерт. 

"Лопес була усміхнена та приваблива", — додав шпигун.

Джей Ло окремо відсвяткувала річницю весілля
Співачка Дженніфер Лопес під час вечері в ресторані. Фото: Shutterstock

Раніше в цей же день вона була помічена за кермом вінтажного кабріолета зі своїм давнім менеджером, Бенні Медіною. Джей Ло та Аффлека не бачили разом вже понад місяць.

Нагадаємо, вже стало відомо, хто може замінити Бена Аффлека у житті Джей Ло. А також ми розповідали, що саме завадило побудувати Аффлеку та Джей Ло щасливі стосунки.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення відносини закордонні зірки

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