Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека — где певица праздновала годовщину свадьбы

Джей Ло в день годовщины свадьбы заметили с двумя мужчинами — с кем праздновала звезда
Певица Дженнифер Лопес отпраздновала годовщину свадьбы с Беном Аффлеком порознь. Звезду заметили в изысканном заведении в компании двух мужчин.
Об этом пишет Page Six.
Годовщина свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Певица провела свою вторую годовщину свадьбы без жениха. Звезду заметили в новом ресторане Arthur & Sons в Бриджгемптоне со своим сыном Максом и её помощником. Инсайдер сообщил, что троица поужинала на террасе и заказала спагетти с помидорами и базиликом, кальмары и тарелку канноли на десерт.
"Лопес была улыбчивой и привлекательной", — добавил шпион.
Ранее в этот же день она была замечена за рулем винтажного кабриолета со своим давним менеджером Бенни Мединой. Джей Ло и Аффлека не видели вместе уже больше месяца.
Напомним, уже стало известно, кто может заменить Бена Аффлека в жизни Джей Ло. А также мы рассказывали, что помешало построить Аффлеку и Джей Ло счастливые отношения.
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