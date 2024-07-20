Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека — где певица праздновала годовщину свадьбы

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Певица Дженнифер Лопес отпраздновала годовщину свадьбы с Беном Аффлеком порознь. Звезду заметили в изысканном заведении в компании двух мужчин.

Об этом пишет Page Six.

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Певица провела свою вторую годовщину свадьбы без жениха. Звезду заметили в новом ресторане Arthur & Sons в Бриджгемптоне со своим сыном Максом и её помощником. Инсайдер сообщил, что троица поужинала на террасе и заказала спагетти с помидорами и базиликом, кальмары и тарелку канноли на десерт.

"Лопес была улыбчивой и привлекательной", — добавил шпион.

Певица Дженнифер Лопес во время ужина в ресторане. Фото: Shutterstock

Ранее в этот же день она была замечена за рулем винтажного кабриолета со своим давним менеджером Бенни Мединой. Джей Ло и Аффлека не видели вместе уже больше месяца.

Напомним, уже стало известно, кто может заменить Бена Аффлека в жизни Джей Ло. А также мы рассказывали, что помешало построить Аффлеку и Джей Ло счастливые отношения.