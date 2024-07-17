Криза у стосунках Джей Ло та Бена Аффлека — хто мріє про їх розлучення

Розлучення Бена Аффлека та Джей Ло — хто претендує на серце співачки, якщо чутки виявляться правдою
Останніми місяцями у світських бесідах домінують плітки про розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Стало відомо, хто претендуватиме на серце співачки, якщо чутки виявляться правдивими.
Про це пише Marca.
Залицяльник Джей Ло
Залицяльники вже вишикувались у чергу, щоб отримати шанс бути з Джей Ло. За інсайдерською інформацією, одним із претендентів на серце зірки є її колишній, канадський хіп-хоп виконавець Дрейк.
Вони зустрічалися кілька місяців наприкінці 2016 — на початку 2017 року, і, схоже, він готовий знову спробувати побудувати стосунки з 54-річною Лопес.
"Дрейк не збирається зустрічатися з нею, поки вона все ще одружена. Він ніколи не перетне цю межу. Але як тільки з Беном Аффлеком все офіційно закінчиться, він буде готовий запросити її на побачення", — повідомило джерело InTouch Weekly.
Нагадаємо, актора Бена Аффлека помітили без обручки після чуток про їхнє остаточне розлучення з Джей Ло. Також співачка Дженніфер Лопес планує відсудити половину майна в Аффлека під час розлучення.
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