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Розлучення Бена Аффлека та Джей Ло — хто претендує на серце співачки, якщо чутки виявляться правдою

17 липня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Криза у стосунках Джей Ло та Бена Аффлека — хто мріє про їх розлучення
Актор Бен Аффлек з Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Останніми місяцями у світських бесідах домінують плітки про розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Стало відомо, хто претендуватиме на серце співачки, якщо чутки виявляться правдивими.

Про це пише Marca.

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Залицяльник Джей Ло

Залицяльники вже вишикувались у чергу, щоб отримати шанс бути з Джей Ло. За інсайдерською інформацією, одним із претендентів на серце зірки є її колишній, канадський хіп-хоп виконавець Дрейк.

Вони зустрічалися кілька місяців наприкінці 2016 — на початку 2017 року, і, схоже, він готовий знову спробувати побудувати стосунки з 54-річною Лопес.

Розлучення Бена Аффлека та Джей Ло — хто претендує на серце співачки, якщо чутки виявляться правдою - фото 1
Співачка Дженніфер Лопес з репером Дрейком. Фото: Instagram

"Дрейк не збирається зустрічатися з нею, поки вона все ще одружена. Він ніколи не перетне цю межу. Але як тільки з Беном Аффлеком все офіційно закінчиться, він буде готовий запросити її на побачення", — повідомило джерело InTouch Weekly.

Нагадаємо, актора Бена Аффлека помітили без обручки після чуток про їхнє остаточне розлучення з Джей Ло. Також співачка Дженніфер Лопес планує відсудити половину майна в Аффлека під час розлучення. 

Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення відносини закордонні зірки побачення плітки

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