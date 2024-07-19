Причини розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека — теорії інсайдерів

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Після того, як Бен Аффлек та Джей Ло відсвяткували другу річницю весілля порізно, інсайдери значно активніше заговорили про те, що саме завадило побудувати їм щасливі стосунки. На їх думку, є декілька суттєвих обставин.

Про це пише Page Siх.

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За джерелами інсайдерів видання OK! Magazine, Бен Аффлек відчуває себе засмученим і пригніченим через те, що у них із Джей Ло нічого не вийшло. Джерело також додало, що головною причиною їх розлучення стали полярно протилежні способи життя.

"У Дженніфер велика свита, яка щодня ходить за нею — відеооператори, фотографи, асистенти, тренери",— йдеться у повідомленні джерела.

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек розлучаються. Фото: instagram.com/jlo/

"Вона намагалася дати Бену зрозуміти, що бути Дженніфер Лопес — це робота 24/7. Вона — це її бренд, вона живе і дихає ним, в той час, як Бен може без проблем залишити свою роботу, якщо захоче. Дженніфер дуже цінує те, чим займається", — припускають інші інсайдери.

Зазначається, що для 54-річної виконавиці було справжнім шоком, коли вона дізналася про те, що Аффлек вивіз свої речі з їхнього нещодавно виставленого на продаж особняка в Беверлі-Хіллз, вартістю у 60 мільйонів доларів.

"Джей була в жаху, коли повернулася і дізналася, що Бен все спакував, поки її не було.Для неї це був справжній ляпас", — написало одне із джерел після повернення співачки з сольного турне Європою.

Нагадаємо, вже стало, хто може замінити Бена Аффлека у житті Джей Ло. Однак, співачка продовжує підтримувати гарні стосунки з донькою Аффлека.