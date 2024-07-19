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Стало відомо, через що виникли складнощі у шлюбі Бена Аффлека та Джей Ло

19 липня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Причини розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека — теорії інсайдерів
Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Після того, як Бен Аффлек та Джей Ло відсвяткували другу річницю весілля  порізно, інсайдери значно активніше заговорили про те, що саме завадило побудувати їм щасливі стосунки. На їх думку, є декілька суттєвих обставин.

Про це пише Page Siх.

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За джерелами інсайдерів видання OK! Magazine, Бен Аффлек відчуває себе засмученим і пригніченим через те, що у них із Джей Ло нічого не вийшло. Джерело також додало, що головною причиною їх розлучення стали полярно протилежні способи життя.

"У Дженніфер велика свита, яка щодня ходить за нею —  відеооператори, фотографи, асистенти, тренери",— йдеться у повідомленні джерела.

Стало відомо, через що виникли складнощі у шлюбі Бена Аффлека та Джей Ло - фото 1
Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек розлучаються. Фото: instagram.com/jlo/

"Вона намагалася дати Бену зрозуміти, що бути Дженніфер Лопес — це робота 24/7. Вона — це її бренд, вона живе і дихає ним, в той час, як Бен може без проблем залишити свою роботу, якщо захоче. Дженніфер дуже цінує те, чим займається", — припускають інші інсайдери.

Зазначається, що для 54-річної виконавиці було справжнім шоком, коли вона дізналася про те, що Аффлек вивіз свої речі з їхнього нещодавно виставленого на продаж особняка в Беверлі-Хіллз, вартістю у 60 мільйонів доларів.

"Джей була в жаху, коли повернулася і дізналася, що Бен все спакував, поки її не було.Для неї це був справжній ляпас", — написало одне із джерел після повернення співачки з сольного турне Європою.

Нагадаємо, вже стало, хто може замінити Бена Аффлека у житті Джей Ло. Однак, співачка продовжує підтримувати гарні стосунки з донькою Аффлека.

США Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення відносини актори закордонні зірки

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