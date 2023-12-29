Джей Ло у купальнику, діамантах і капелюсі сфотографували на пляжі

Дженніфер Лопес на пляжі. Фото: instagram.com/jennifer_jilo

Дженніфер Лопес зараз на різдвяних канікулах. Для відпочинку зірка обрала острів Сен-Бартелемі у Карибському морі. Там, до речі, зараз відпочиває і модель Гайді Клум і багато інших знаменитостей.

Фото Джей Ло на пляжі публікують фан-акаунти зірки.

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Дженіфер Лопес має шикарний вигляд навіть під час відпочинку на пляжі. Її сфотографували на узбережжі Карибського моря.

Співачка була у білому бікіні, солом'яному капелюсі, не забула прикрасити себе коштовностями.

Дженніфер Лопес на пляжі. Фото: instagram.com/jennifer_jilo

Джей Ло прогулювалася узбережжям у рушнику і була у навушниках. Вочевидь зірка розмовляла по телефону, це було видно за її мімікою.

Дженніфер Лопес на пляжі. Фото: instagram.com/jennifer_jilo

Прихильники вкотре були вражені шикарною фізичною формою 54-річної співачки. На фото можна легко розгледіти кубики пресу.

Нагадаємо, Гайді Клум показалася в одному бікіні на Карибах.

Також ми писали, що Джей Ло сходила на різдвяний шопінг з чоловіком, мамою та свекрухою.