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Джей Ло у купальнику, діамантах і капелюсі сфотографували на пляжі

29 грудня 2023 13:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Джей Ло у купальнику, діамантах і капелюсі сфотографували на пляжі
Дженніфер Лопес на пляжі. Фото: instagram.com/jennifer_jilo
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Дженніфер Лопес зараз на різдвяних канікулах. Для відпочинку зірка обрала острів Сен-Бартелемі у Карибському морі. Там, до речі, зараз відпочиває і модель Гайді Клум і багато інших знаменитостей. 

Фото Джей Ло на пляжі публікують фан-акаунти зірки. 

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Дженіфер Лопес має шикарний вигляд навіть під час відпочинку на пляжі. Її сфотографували на узбережжі Карибського моря. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosy 💖 (@jennifer_jilo)

Співачка була у білому бікіні, солом'яному капелюсі, не забула прикрасити себе коштовностями. 

 

Дженніфер Лопес на пляжі. Фото: instagram.com/jennifer_jilo

Джей Ло прогулювалася узбережжям у рушнику і була у навушниках. Вочевидь зірка розмовляла по телефону, це було видно за її мімікою.

 

Дженніфер Лопес на пляжі. Фото: instagram.com/jennifer_jilo

Прихильники вкотре були вражені шикарною фізичною формою 54-річної співачки. На фото можна легко розгледіти кубики пресу.

Нагадаємо, Гайді Клум показалася в одному бікіні на Карибах.

Також ми писали, що Джей Ло сходила на різдвяний шопінг з чоловіком, мамою та свекрухою. 

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