Джей Ло в купальнике, бриллиантах и шляпе сфотографировали на пляже

Дженнифер Лопес на пляже. Фото: instagram.com/jennifer_jilo

Дженнифер Лопес сейчас на рождественских каникулах. Для отдыха звезда выбрала остров Сен-Бартелеми в Карибском море. Там, кстати, сейчас отдыхает и модель Гайди Клум и многие другие знаменитости.

Фото Джей Ло на пляже публикуют фан-аккаунты звезды.

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Дженнифер Лопес выглядит шикарно даже во время отдыха на пляже. Ее сфотографировали на побережье Карибского моря.

Певица была в белом бикини, соломенной шляпе, не забыла украсить себя драгоценностями.

Дженнифер Лопес на пляже. Фото: instagram.com/jennifer_jilo

Джей Ло прогуливалась по побережью в полотенце и была в наушниках. Очевидно, звезда разговаривала по телефону, это было видно по ее мимике.

Дженнифер Лопес на пляже. Фото: instagram.com/jennifer_jilo

Поклонники в который раз были поражены шикарной физической формой 54-летней певицы. На фото можно просто разглядеть кубики пресса.

Напомним, Гайди Клум показалась в одном бикини на Карибах.

Также мы писали, что Джей Ло сходила на рождественский шоппинг с мужем, мамой и свекровью.