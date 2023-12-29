Джей Ло в купальнике, бриллиантах и шляпе сфотографировали на пляже
Дженнифер Лопес сейчас на рождественских каникулах. Для отдыха звезда выбрала остров Сен-Бартелеми в Карибском море. Там, кстати, сейчас отдыхает и модель Гайди Клум и многие другие знаменитости.
Фото Джей Ло на пляже публикуют фан-аккаунты звезды.
Засветила стальной пресс
Дженнифер Лопес выглядит шикарно даже во время отдыха на пляже. Ее сфотографировали на побережье Карибского моря.
Певица была в белом бикини, соломенной шляпе, не забыла украсить себя драгоценностями.
Джей Ло прогуливалась по побережью в полотенце и была в наушниках. Очевидно, звезда разговаривала по телефону, это было видно по ее мимике.
Поклонники в который раз были поражены шикарной физической формой 54-летней певицы. На фото можно просто разглядеть кубики пресса.
Напомним, Гайди Клум показалась в одном бикини на Карибах.
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