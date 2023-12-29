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Джей Ло в купальнике, бриллиантах и шляпе сфотографировали на пляже

29 декабря 2023 13:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Джей Ло в купальнике, бриллиантах и шляпе сфотографировали на пляже
Дженнифер Лопес на пляже. Фото: instagram.com/jennifer_jilo
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Дженнифер Лопес сейчас на рождественских каникулах. Для отдыха звезда выбрала остров Сен-Бартелеми в Карибском море. Там, кстати, сейчас отдыхает и модель Гайди Клум и многие другие знаменитости.

Фото Джей Ло на пляже публикуют фан-аккаунты звезды.

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Дженнифер Лопес выглядит шикарно даже во время отдыха на пляже. Ее сфотографировали на побережье Карибского моря.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosy 💖 (@jennifer_jilo)

Певица была в белом бикини, соломенной шляпе, не забыла украсить себя драгоценностями.

 

Дженнифер Лопес на пляже. Фото: instagram.com/jennifer_jilo

Джей Ло прогуливалась по побережью в полотенце и была в наушниках. Очевидно, звезда разговаривала по телефону, это было видно по ее мимике.

 

Дженнифер Лопес на пляже. Фото: instagram.com/jennifer_jilo

Поклонники в который раз были поражены шикарной физической формой 54-летней певицы. На фото можно просто разглядеть кубики пресса.

Напомним, Гайди Клум показалась в одном бикини на Карибах.

Также мы писали, что Джей Ло сходила на рождественский шоппинг с мужем, мамой и свекровью.

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