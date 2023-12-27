Гайді Клум показалася в одному бікіні на Карибах

Супермодель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

Супермодель Гайді Клум святкує різдвяні свята на березі Карибського моря. Зірка показала, як засмагає на пляжі топлес і зачарувала неймовірними видами острова.

Відео опублікувала в Instagram.

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Святкувати Різдво Клум вирушила на райський острів Сен-Бартелемі на Карибському морі. Відпочиває модель зі своїм чоловіком, музикантом Томі Кауліцом та молодою подружкою Софі.

Гайді Клум і з подругою Софі. Скриншот зі сторіс instagram.com/heidiklum

50-річна Гайді показала спортивну фігуру у бікіні, коли засмагала топлес на пляжі. Відео оголеної Клум набрало більше 3-х мільйонів переглядів.

Проте відпочинок у зірки не лише пляжний та "лінивий". Вони з чоловіком гуляють гірськими ландшафтами острову і насолоджуються краєвидами.

Нагадаємо, Гайді Клум з донькою у прозорій білизні влаштували грайливу фотосесію.

Також ми писали, що Гайді Клум без білизни та штанів прийшла на Формулу-1.