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Гайді Клум показалася в одному бікіні на Карибах

27 грудня 2023 16:17
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Гайді Клум показалася в одному бікіні на Карибах
Супермодель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Супермодель Гайді Клум святкує різдвяні свята на березі Карибського моря. Зірка показала, як засмагає на пляжі топлес і зачарувала неймовірними видами острова. 

Відео опублікувала в Instagram

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Гайді Клум у відпустці

Святкувати Різдво Клум вирушила на райський острів  Сен-Бартелемі на Карибському морі. Відпочиває модель зі своїм чоловіком, музикантом Томі Кауліцом та молодою подружкою Софі.

 

Гайді Клум і з подругою Софі. Скриншот зі сторіс instagram.com/heidiklum

50-річна Гайді показала спортивну фігуру у бікіні, коли засмагала топлес на пляжі. Відео оголеної Клум набрало більше 3-х мільйонів переглядів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Проте відпочинок у зірки не лише пляжний та "лінивий". Вони з чоловіком гуляють гірськими ландшафтами острову і насолоджуються краєвидами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

 Нагадаємо, Гайді Клум з донькою у прозорій білизні влаштували грайливу фотосесію. 

Також ми писали, що Гайді Клум без білизни та штанів прийшла на Формулу-1. 

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