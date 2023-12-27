Гайді Клум показалася в одному бікіні на Карибах
Супермодель Гайді Клум святкує різдвяні свята на березі Карибського моря. Зірка показала, як засмагає на пляжі топлес і зачарувала неймовірними видами острова.
Відео опублікувала в Instagram.
Гайді Клум у відпустці
Святкувати Різдво Клум вирушила на райський острів Сен-Бартелемі на Карибському морі. Відпочиває модель зі своїм чоловіком, музикантом Томі Кауліцом та молодою подружкою Софі.
50-річна Гайді показала спортивну фігуру у бікіні, коли засмагала топлес на пляжі. Відео оголеної Клум набрало більше 3-х мільйонів переглядів.
Проте відпочинок у зірки не лише пляжний та "лінивий". Вони з чоловіком гуляють гірськими ландшафтами острову і насолоджуються краєвидами.
Нагадаємо, Гайді Клум з донькою у прозорій білизні влаштували грайливу фотосесію.
Також ми писали, що Гайді Клум без білизни та штанів прийшла на Формулу-1.
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