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Джей Ло "вышла замуж" в платье украинского бренда

11 января 2024 01:15
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Дженнифер Лопес "вышла замуж" в платье украинского бренда FROLOV - видео - клип Can&#39;t Get Enough - новый клип Лопес
Дженнифер Лопес в платье от бренда FROLOV. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Голливудская звезда — певица и актриса Дженнифер Лопес выпустила клип на трек Can't Get Enough. В ролике она высмеяла собственную личную жизнь. В частности, то, что несколько раз выходила замуж. В качестве одного из свадебных платьев Джей Ло выбрала образ от украинского бренда FROLOV с фирменными вырезами в форме сердец.

Об этом сообщил основатель и креативный директор бренда Иван Фролов в Instagram.

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A post shared by FROLOV (@frolovheart)

Какое платье от украинского бренда выбрала Лопес

"Сенсация! Дженнифер Лопес вышла замуж в платье от кутюр FROLOV", — написал Фролов.

На видео из клипа видно, что платье приталено и имеет откровенные вырезы на животе и бедрах.

"Я всегда мечтал одеть Дженнифер Лопес в платье FROLOV. Но одновременно очень хотелось, чтобы для этого был какой-то особый повод, особый момент. В это сложно поверить, однако, в конце концов, так и произошло", — отметил Фролов в комментарии Elle.

По его словам, платье создано в единственном экземпляре. Стилисты Джей Ло забронировали сразу после показа коллекции Song to Song в Лондоне в 2023 году.

Кто из звезд носит одежду FROLOV

К слову, одежду этого бренда носят Бейонсе, Måneskin, Кайли Миноуг, Сара Мишель Геллар.

Кроме того, платья FROLOV составляют львиную часть концертного гардероба украинской певицы Тины Кароль.

Напомним, ранее Джей Ло сходила на рождественский шоппинг с мужем, мамой и свекровью. Певица была в игривом настроении и заигрывала с любимым.

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