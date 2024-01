Дженнифер Лопес в платье от бренда FROLOV. Фото: скриншот

Голливудская звезда — певица и актриса Дженнифер Лопес выпустила клип на трек Can't Get Enough. В ролике она высмеяла собственную личную жизнь. В частности, то, что несколько раз выходила замуж. В качестве одного из свадебных платьев Джей Ло выбрала образ от украинского бренда FROLOV с фирменными вырезами в форме сердец.

Об этом сообщил основатель и креативный директор бренда Иван Фролов в Instagram.

Какое платье от украинского бренда выбрала Лопес

"Сенсация! Дженнифер Лопес вышла замуж в платье от кутюр FROLOV", — написал Фролов.

На видео из клипа видно, что платье приталено и имеет откровенные вырезы на животе и бедрах.

"Я всегда мечтал одеть Дженнифер Лопес в платье FROLOV. Но одновременно очень хотелось, чтобы для этого был какой-то особый повод, особый момент. В это сложно поверить, однако, в конце концов, так и произошло", — отметил Фролов в комментарии Elle.

По его словам, платье создано в единственном экземпляре. Стилисты Джей Ло забронировали сразу после показа коллекции Song to Song в Лондоне в 2023 году.

Кто из звезд носит одежду FROLOV

К слову, одежду этого бренда носят Бейонсе, Måneskin, Кайли Миноуг, Сара Мишель Геллар.

Кроме того, платья FROLOV составляют львиную часть концертного гардероба украинской певицы Тины Кароль.

