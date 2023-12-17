Джейми Дорнан заболел из-за поцелуя с конем
Актер Джейми Дорнан, известный своей соблазнительной ролью Кристиана Грея, рассказал о страшном случае на съемках. У него есть аллергия на лошадей, однако все равно поцеловал животное и произошло ужасное.
Об этом пишет People.
Грей предпочитает женщин, а не лошадей
Актер рассказал о забавно-страшной ситуации, когда посетил шоу Грэма Нортона. Он поцеловал коня, но это было безответно.
"Мне они нравятся как вид, но я просто не могу приблизиться", — признается актер.
Он допустил ужасную ошибку, когда поцеловал коня. Он знал, что у него аллергия, потому что во время съемок в своем первом фильме "Мария Антуанетта" уже имел с этим проблемы.
"Мой герой (граф Аксель Ферсен) почти весь фильм вынужден провести на коне. А я и забыл, что давно не был у лошадей. Так что я бегал вокруг него… и позади лицо одного из бегунов выглядело шокированным. У меня все мое лицо превратилось в гигантский улей", — актер поделился историей, как внезапно узнал об аллергии.
Джейми Дорнан приобрел лекарство от анафилаксии и ему приходилось принимать его каждый раз, когда он был у лошади.
Джейми Нордан ошибся второй раз
Страшный случай с животным не остановил актера и снова согласился сыграть в исторической драме 2012 года "Новые миры". Он там также имел коня и полюбил его.
"Мне очень понравилась лошадь, которая у меня была. И я подумал: "Это последний день. Знаете что? Я люблю этого коня". Так что я поцеловал его в губы. У меня оставалось еще полдня съемок, однако мы так и не закончили тогда. Потому что мои губы совсем раздулись и мы не могли снимать остаток дня", — закончил забавную историю актер.
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