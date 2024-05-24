Зірка серіалу Венздей акторка Дженна Ортега знялась в новому фільмі Тіма Бертона

Американська акторка Дженна Ортега. Фото: Instagram/jennaortega

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures презентувала трейлер нового комедійного фільму титулованого американського режисера Тіма Бертона. Одну з головних ролей в ньому зіграла зірка серіалу "Венздей", акторка Дженна Ортега.

Трейлер з’явився на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures.

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Вже 6 вересня у світовий прокат вийде сиквел на комедійний фільм жахів "Бітлджюс". Його прем’єра відбулась в березні 1988-го, за 14 років до народження Дженни Ортеги. Бітлджюса у новій стрічці знову зіграв Майкл Кітон. До своєї ролі повернулася і акторка Вайнона Райдер.

Також у проєкті взяли участь такі зірки світового кінематографа, як Кетрін О'Гара, Джастін Теру та Моніка Беллуччі. З останньою Тім Бертон має романтичні стосунки.

За сюжетом телеведуча Лідія Діц займається розслідуваннями паранормальних явищ і намагається налагодити стосунки із сім'єю після смерті батька. Щоб врятувати свою дочку Астрід, вона змушена укласти невигідну угоду із привидом.

Сценарій стрічки написали Альфред Гоф та Майлс Міллар, які працювали над серіалом "Венздей". Його також зняв Тім Бертон. Лише за чотири години трейлер набрав понад мільйон переглядів на YouTube.

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