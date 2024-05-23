В мережі з'явився трейлер відвертого документального фільму про Селін Діон

Номінантка премії Оскар зняла стрічку про Селін Діон — з'явився трейлер
Студія Amazon MGM випустила перший трейлер документального фільму "Я: Селін Діон" про канадську співачку Селін Діон. Над ним працювала номінантка на премію "Оскар".
Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Prime Video.
Документальний фільм про Селін Діон
У трейлері показано архівні та закулісні кадри кар’єри 56-річної канадської співачки, а також нові інтерв’ю. В них вона зі сльозами на очах детально розповіла про боротьбу з синдромом м'язової скутості. Через важку хворобу Селін Діон наприкінці 2022 року скасувала свої концерти і з того часу не гастролює.
Режисеркою документального фільму виступила Ірен Тейлор, в якої є номінація на премію "Оскар". На стрімінговій платформі Prime Video стрічка "Я: Селін Діон" вийде 25 червня. За перші години трейлер набрав понад 50 тисяч переглядів на YouTube.
"Цей документальний фільм, який є любовним листом до її шанувальників, розповідає про музику, яка керувала її життям, а також демонструє стійкість людського духу", — йдеться в синопсисі стрічки.
Нагадаємо, раніше ми писали, який вигляд мають троє дорослих синів Селін Діон. Також ми розповідали, що американська співачка Брітні Спірс оголилася на фоні пліток про її психологічні проблеми.
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