В мережі з'явився трейлер відвертого документального фільму про Селін Діон

Канадська співачка Селін Діон. Фото: Instagram/celinedion

Студія Amazon MGM випустила перший трейлер документального фільму "Я: Селін Діон" про канадську співачку Селін Діон. Над ним працювала номінантка на премію "Оскар".

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Prime Video.

Читайте також:

Документальний фільм про Селін Діон

У трейлері показано архівні та закулісні кадри кар’єри 56-річної канадської співачки, а також нові інтерв’ю. В них вона зі сльозами на очах детально розповіла про боротьбу з синдромом м'язової скутості. Через важку хворобу Селін Діон наприкінці 2022 року скасувала свої концерти і з того часу не гастролює.

Режисеркою документального фільму виступила Ірен Тейлор, в якої є номінація на премію "Оскар". На стрімінговій платформі Prime Video стрічка "Я: Селін Діон" вийде 25 червня. За перші години трейлер набрав понад 50 тисяч переглядів на YouTube.

"Цей документальний фільм, який є любовним листом до її шанувальників, розповідає про музику, яка керувала її життям, а також демонструє стійкість людського духу", — йдеться в синопсисі стрічки.

Нагадаємо, раніше ми писали, який вигляд мають троє дорослих синів Селін Діон. Також ми розповідали, що американська співачка Брітні Спірс оголилася на фоні пліток про її психологічні проблеми.