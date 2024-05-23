Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Номінантка премії Оскар зняла стрічку про Селін Діон — з'явився трейлер arrow

Номінантка премії Оскар зняла стрічку про Селін Діон — з'явився трейлер

23 травня 2024 23:01
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В мережі з'явився трейлер відвертого документального фільму про Селін Діон
Канадська співачка Селін Діон. Фото: Instagram/celinedion
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Студія Amazon MGM випустила перший трейлер документального фільму "Я: Селін Діон" про канадську співачку Селін Діон. Над ним працювала номінантка на премію "Оскар". 

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Prime Video.

Читайте також:

Документальний фільм про Селін Діон

У трейлері показано архівні та закулісні кадри кар’єри 56-річної канадської співачки, а також нові інтерв’ю. В них вона зі сльозами на очах детально розповіла про боротьбу з синдромом м'язової скутості. Через важку хворобу Селін Діон наприкінці 2022 року скасувала свої концерти і з того часу не гастролює.

Режисеркою документального фільму виступила Ірен Тейлор, в якої є номінація на премію "Оскар".  На стрімінговій платформі Prime Video стрічка "Я: Селін Діон" вийде 25 червня. За перші години трейлер набрав понад 50 тисяч переглядів на YouTube.

"Цей документальний фільм, який є любовним листом до її шанувальників, розповідає про музику, яка керувала її життям, а також демонструє стійкість людського духу", — йдеться в синопсисі стрічки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, який вигляд мають троє дорослих синів Селін Діон. Також ми розповідали, що американська співачка Брітні Спірс оголилася на фоні пліток про її психологічні проблеми.

кіно
хвороба
закордонні зірки
Селін Діон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

11 травня 2024

06:44 Як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служили в армії — інструкція