Звезда сериала Уэнздей актриса Дженна Ортега снялась в новом фильме Тима Бертона

Американская актриса Дженна Ортега. Фото: Instagram/jennaortega

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила трейлер нового комедийного фильма титулованного американского режиссера Тима Бертона. Одну из главных ролей в нем сыграла звезда сериала "Уэнздей", актриса Дженна Ортега.

Трейлер появился на YouTube канале Warner Bros. Pictures.

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Уже 6 сентября в мировой прокат выйдет сиквел на комедийный ужастик "Битлджюс". Его премьера состоялась в марте 1988-го, за 14 лет до рождения Дженны Ортеги. Битлджюса в новой ленте вновь сыграл Майкл Китон. К своей роли вернулась и актриса Вайнона Райдера.

Также в проекте приняли участие такие звезды мирового кинематографа как Кэтрин О'Хара, Джастин Теру и Моника Беллуччи. С последней Тим Бертон имеет романтические отношения.

По сюжету телеведущая Лидия Диц занимается расследованиями паранормальных явлений и пытается наладить отношения с семьей после смерти отца. Чтобы спасти свою дочь Астрид, она вынуждена заключить невыгодное соглашение с привидением.

Сценарий фильма написали Альфред Гоф и Майлс Миллар, работавшие над сериалом "Уэнздей". Его тоже снял Тим Бертон. Лишь за четыре часа трейлер набрал более миллиона просмотров на YouTube.

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