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Дженна Ортега появилась в трейлере нового фильма Тима Бертона — о чем он

24 мая 2024 06:42
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Стас Кожушко
Редактор
Звезда сериала Уэнздей актриса Дженна Ортега снялась в новом фильме Тима Бертона
Американская актриса Дженна Ортега. Фото: Instagram/jennaortega
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила трейлер нового комедийного фильма титулованного американского режиссера Тима Бертона. Одну из главных ролей в нем сыграла звезда сериала "Уэнздей", актриса Дженна Ортега.

Трейлер появился на YouTube канале Warner Bros. Pictures.

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Новый фильм Тима Бертона

Уже 6 сентября в мировой прокат выйдет сиквел на комедийный ужастик "Битлджюс". Его премьера состоялась в марте 1988-го, за 14 лет до рождения Дженны Ортеги. Битлджюса в новой ленте вновь сыграл Майкл Китон. К своей роли вернулась и актриса Вайнона Райдера.

Также в проекте приняли участие такие звезды мирового кинематографа как Кэтрин О'Хара, Джастин Теру и Моника Беллуччи. С последней Тим Бертон имеет романтические отношения.

По сюжету телеведущая Лидия Диц занимается расследованиями паранормальных явлений и пытается наладить отношения с семьей после смерти отца. Чтобы спасти свою дочь Астрид, она вынуждена заключить невыгодное соглашение с привидением.

Сценарий фильма написали Альфред Гоф и Майлс Миллар, работавшие над сериалом "Уэнздей". Его тоже снял Тим Бертон. Лишь за четыре часа трейлер набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Напомним, ранее мы писали, когда выйдет откровенный документальный фильм о канадской певице Селин Дион. Также мы рассказывали, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сыграет в голливудской ленте.

кино
Голливуд
зарубежные звезды
Дженна Ортега

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