Стильна Моніка Белуччі з зірковим коханим представила нову стрічку

Акторка Монік Белуччі. Фото: Reuters

Акторка Моніка Беллуччі та режисер Тім Бертон, які зустрічаються вже близько року, вийшли разом у люди. Пара приїхала до Лас-Вегасу просувати свій новий фільм "Бітлджус Бітлджус" — сіквел однойменної картини Тіма Бертона 1984 року, який вийде на екрани вже восени.

Про це пише Daily Mail.

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Тім Бертон знову став режисером фільмом, а Моніка Беллуччі зіграла у картині одну з головних ролей. На зйомках стрічки між знаменитостями і почався роман.

Режисер Тім Бертон. Фото: Reuters

Акторка Моніка Беллуччі. Фото: Reuters

На заході закохані не позували разом на червоній доріжці. Для появи 59-річна італійська зірка вибрала повністю чорний комплект: широкі штани, блузу і довгий плащ. Після розлучення з Венсаном Касселем Моніка Беллуччі тримає своє особисте життя в секреті: у пресі періодично з'являються якісь відомості про її бойфренди, але вона сама вважає за краще не поширюватися. Про 65-річного Бертона вона також розповідає неохоче, але публічно зізналася, що він підкорив її як режисер, і як людина.

Нагадаємо, найдорожча акторка вивела на червону доріжку доньку. А Селена Гомес вразила сукнею на світському заході.