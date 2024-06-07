Дженніфер Еністон розплакалась під час запитань про покійного Меттью Перрі — відео

Американська акторка Дженніфер Еністон. Фото: Variety

Американська акторка Дженніфер Еністон розплакалася під час інтерв’ю. Вона не змогла стримати емоцій, коли запитали про її покійного колегу по серіалу "Друзі" Меттью Перрі.

Це сталося під час розмови для Variety’s Actors on Actors.

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Акторка Дженніфер Еністон, яка здобула популярність після знімань у серіалі "Друзі" дала інтерв'ю для Variety’s Actors on Actors. Під час розмови з Квінтою Брансон вона не змогла стримати емоцій. Та запитала, як це дивитися "Друзів" після трагічної смерті виконавця ролі Чендлера Бінга. Еністон розплакалась у відповідь.

"Ти вже плачеш. Хочеш на хвилинку? Нам не потрібно [про це] говорити", — відповіла співрозмовниця акторки.

Jennifer Aniston and Quinta Brunson share a heartfelt moment during their #ActorsOnActors conversation. https://t.co/hi36vnwH57 pic.twitter.com/6ccIZ15FVc — Variety (@Variety) June 6, 2024

Письменниця швидко простягнула Джен серветку, а вона сказала: "Це сльози щастя". Для Еністон дивно усвідомлювати, що йому вже 30 років. Перша серія серіалу вийшла у 1994 році. Остання — у 2004.

Серіал "Друзі". Фото: скриншот

Меттью Перрі, який також знімався у "Друзях", помер восени 2023 року. Його тіло знайшли в джакузі. Поліція з'ясувала, що його серце не витримало через гостру дію кетаміну, який використовується для лікування депресії.

Нагадаємо, поліція шукає причетних до смерті актора серед поштарів. Також нещодавно Дженніфер Еністон зачарувала стрункою фігурою у стильній сукні.