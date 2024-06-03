Розкішна Дженніфер Еністон похизувалася стрункою талією у стильному вбранні

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Еністон відвідала захід премії "Еммі" у Лос-Анджелесі. 55-річна зірка разом з іншими колегами представляла серіал "Ранкове шоу", де зіграла головну роль.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка позувала фотографам у червоній сукні на бретелях з квітковим принтом. Дженніфер, яка грає телеведучу Алекс Леві у серіалі, доповнила образ кулоном з рубіном, босоніжками на підборах у тон сукні та своїм фірмовим укладанням.

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Нещодавно стало відомо, що Дженніфер Еністон планує випустити мемуари, в яких розповість про стосунки з Бредом Піттом після багаторічного мовчання. Актори були одружені з 2000 по 2005 рік і розлучилися на тлі роману Пітта з Анджеліною Джолі, з якою він познайомився на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт". У 2015 році зірка "Друзів" вийшла заміж за Джастіна Теру, але через два роки пара оголосила про розлучення.

У лютому цього року Дженніфер спровокувала чутки про заручини. Актриса з'явилася на 30-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США з обручкою на безіменному пальці. Але, за офіційною інформацією, Еністон ні з ким не зустрічається.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон бачили біля офісу пластичного хірурга. А раніше стало відомо, що Дженніфер Еністон знялась у рекламі засобу догляду за волоссям.