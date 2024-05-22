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Поліція шукає "вбивцю" Меттью Перрі серед поштарів

22 травня 2024 07:01
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Поліція перевіряє поштові служби, щоб знайти причину смерті Меттью Перрі — деталі
Голлівудський актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Спецслужби США перевіряють поштові компанії, щоб знайти особу, яка передала Меттью Перрі наркотики. Адже саме вони стали причиною його смерті в 2022 році.

Про це пише TMZ.

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Федеральні слідчі перевіряють нову версію — чи придбав актор наркотики поштою. Компанія доставки запропонувала поліції використати функцію відстежування пакунків, щоб з'ясувати правду.

Розслідування смерті зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі триває вже майже пів року. Поліція почала працювати після токсикологічного звіту, в якому встановили, що актор помер від гострого впливу кетаміну. Вдалось встановити, що доза була більшою за його лікування.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

Близькі друзі актора в один голос запевняли, що напередодні Меттью був у гарному настрої, тверезий і навіть планував заснувати фонд, щоб допомагати людям із проблемами залежності.

Нагадаємо, у жовтні минулого року бездиханного Меттью Перрі знайшли у басейні. Встановили, що він помер від передозування наркотиками. Його друг Джордж Клуні раптово заявив, що серіал "Друзі" зробив актора нещасним. Також подруга загиблого закликала розслідувати його смерть — вона не вірить, що він хотів померти.

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Меттью Перрі
закордонні зірки

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