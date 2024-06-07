Дженнифер Энистон расплакалась во время вопросов о покойном Мэттью Перри.

Дженнифер Энистон горько расплакалась при упоминании Мэттью Перри
Американская актриса Дженнифер Энистон разрыдалась во время интервью. Она не смогла сдержать эмоций, когда спросили о ее покойном коллеге по сериалу "Друзья" Мэттью Перри.
Это произошло во время разговора для Variety's Actors on Actors.
Дженнифер Энистон тяжело переживает потерю Мэттью Перри
Актриса Дженнифер Энистон, получившая популярность после съемок в сериале "Друзья", дала интервью для Variety's Actors on Actors. При разговоре с Квинтой Брансон она не смогла сдержать эмоций. И спросила, как это смотреть "Друзей" после трагической смерти исполнителя роли Чендлера Бинга. Энистон расплакалась в ответ.
"Ты уже плачешь. Хочешь на минутку? Нам не нужно [об этом] говорить", — ответила собеседница актрисы.
Jennifer Aniston and Quinta Brunson подчеркивает, что в моем продолжающемся моменте #ActorsOnActors conversation. https://t.co/hi36vnwH57 pic.twitter.com/6ccIZ15FVcОпубликовано в Variety (@ Variety) . June 6, 2024
Писательница быстро протянула Джен салфетку, а она сказала: "Это слезы счастья". Для Энистон удивительно осознавать, что ему уже 30 лет. Первая серия сериала вышла в 1994 году. Последняя — в 2004.
Мэттью Перри, также снимавшийся в "Друзьях", умер осенью 2023 года. Его тело обнаружили в джакузи. Полиция выяснила, что его сердце не выдержало из-за острого действия кетамина, используемого для лечения депрессии.
Напомним, полиция ищет причастных к смерти актера среди почтальонов. Также недавно Дженнифер Энистон очаровала стройной фигурой в стильном платье.
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