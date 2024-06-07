Дженнифер Энистон расплакалась во время вопросов о покойном Мэттью Перри.

Американская актриса Дженнифер Энистон. Фото: Variety

Американская актриса Дженнифер Энистон разрыдалась во время интервью. Она не смогла сдержать эмоций, когда спросили о ее покойном коллеге по сериалу "Друзья" Мэттью Перри.

Это произошло во время разговора для Variety's Actors on Actors.

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Актриса Дженнифер Энистон, получившая популярность после съемок в сериале "Друзья", дала интервью для Variety's Actors on Actors. При разговоре с Квинтой Брансон она не смогла сдержать эмоций. И спросила, как это смотреть "Друзей" после трагической смерти исполнителя роли Чендлера Бинга. Энистон расплакалась в ответ.

"Ты уже плачешь. Хочешь на минутку? Нам не нужно [об этом] говорить", — ответила собеседница актрисы.

Писательница быстро протянула Джен салфетку, а она сказала: "Это слезы счастья". Для Энистон удивительно осознавать, что ему уже 30 лет. Первая серия сериала вышла в 1994 году. Последняя — в 2004.

Сериал "Друзья". Фото: скриншот

Мэттью Перри, также снимавшийся в "Друзьях", умер осенью 2023 года. Его тело обнаружили в джакузи. Полиция выяснила, что его сердце не выдержало из-за острого действия кетамина, используемого для лечения депрессии.

Напомним, полиция ищет причастных к смерти актера среди почтальонов. Также недавно Дженнифер Энистон очаровала стройной фигурой в стильном платье.