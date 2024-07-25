Дженніфер Лопес подякувала фанатам за тисячі привітань — деталі

Американська співачка Дженніфер Лопес. Фото: facebook/jenniferlopez

Співачка Дженніфер Лопес звернулась до своїх прихильників з ніжними словами. Вона приголомшена кількістю привітань з днем народження.

Своїми емоціями зірка поділилась в Facebook.

Читайте також:

Дженніфер Лопес подякувала фанатам за тисячі привітань

Співачка 24 липня відзначила свої 55 років. Вона влаштувала вишукане святкування в стилі серіалу "Бріджертони". Однак, найкращим подарунком для неї стали — теплі привітання від прихильників.

"Я переглянула всі ваші побажання на день народження, гарні відео та публікації з усього світу. Я сміялась, усміхалась, плакала, і була приголомшена, коли побачила білборд на Таймс-сквер. У мене дійсно найкращі та найдивовижніші фанати у всьому світі. Я не можу передати словами, наскільки я зворушена й відчуваю себе благословенною від того, що ви всі стали частиною мого життя", — звернулась до фанатів співачка.

Джей Ло вдячна, що тисячі людей роками стежили за її творчим шляхом і разом з нею переживали взлети та падіння.

"Важко повірити, що ми провели весь цей час разом. Це смішно, поки я сиджу тут і розмірковую про цю незвичайну подорож, я все ще почуваюся тією самою дівчиною, яка тільки починає. Така сповнена енергії та бравади, така готова підкорити весь світ і водночас така ніжна, тендітна та іноді налякана, але завжди наповнена любов'ю", — розмірковує Джей Ло.

Дженніфер Лопес подякувала фанатам за привітання. Фото: facebook/jenniferlopez

Співачка зізналась, що любить своїх фанатів всім серцем. Вони змусили її відчути себе сильною.

"Я так сильно люблю вас. Я хочу, щоб у мій день народження ви знали, що ВИ — мій найбільший подарунок. Окрім моєї родини та друзів, ви завжди були поруч зі мною як у хороші, так і у важкі часи. Я завжди можу на вас покластися. І я хочу, щоб ви знали, що ви завжди можете на мене покластися. Дякую за вашу турботу, ваше розуміння, вашу вірність і, найголовніше, вашу любов", — висловилась зірка.

Нагадаємо, Джей Ло влаштувала вишукану вечірку на день народження. Також співачка рятує свій шлюб з Беном Аффлеком.