Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дженніфер Лопес емоційно звернулась до фанатів після пишного святкування arrow

Дженніфер Лопес емоційно звернулась до фанатів після пишного святкування

25 липня 2024 10:43
Антоніна Завадська - Редактор
Дженніфер Лопес подякувала фанатам за тисячі привітань — деталі
Американська співачка Дженніфер Лопес. Фото: facebook/jenniferlopez
Антоніна Завадська - Редактор

Співачка Дженніфер Лопес звернулась до своїх прихильників з ніжними словами. Вона приголомшена кількістю привітань з днем народження. 

Своїми емоціями зірка поділилась в Facebook.

Читайте також:

Дженніфер Лопес подякувала фанатам за тисячі привітань

Співачка 24 липня відзначила свої 55 років. Вона влаштувала вишукане святкування в стилі серіалу "Бріджертони". Однак, найкращим подарунком для неї стали — теплі привітання від прихильників. 

"Я переглянула всі ваші побажання на день народження, гарні відео та публікації з усього світу. Я сміялась, усміхалась, плакала, і була приголомшена, коли побачила білборд на Таймс-сквер. У мене дійсно найкращі та найдивовижніші фанати у всьому світі. Я не можу передати словами, наскільки я зворушена й відчуваю себе благословенною від того, що ви всі стали частиною мого життя", — звернулась до фанатів співачка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RAFA ✨ (@rafajlover)

Джей Ло вдячна, що тисячі людей роками стежили за її творчим шляхом і разом з нею переживали взлети та падіння.

"Важко повірити, що ми провели весь цей час разом. Це смішно, поки я сиджу тут і розмірковую про цю незвичайну подорож, я все ще почуваюся тією самою дівчиною, яка тільки починає. Така сповнена енергії та бравади, така готова підкорити весь світ і водночас така ніжна, тендітна та іноді налякана, але завжди наповнена любов'ю", — розмірковує Джей Ло.

Дженніфер Лопес подякувала фанатам за привітання. Фото: facebook/jenniferlopez
Дженніфер Лопес подякувала фанатам за привітання. Фото: facebook/jenniferlopez

Співачка зізналась, що любить своїх фанатів всім серцем. Вони змусили її відчути себе сильною. 

"Я так сильно люблю вас. Я хочу, щоб у мій день народження ви знали, що ВИ — мій найбільший подарунок. Окрім моєї родини та друзів, ви завжди були поруч зі мною як у хороші, так і у важкі часи. Я завжди можу на вас покластися. І я хочу, щоб ви знали, що ви завжди можете на мене покластися. Дякую за вашу турботу, ваше розуміння, вашу вірність і, найголовніше, вашу любов", — висловилась зірка.

Нагадаємо, Джей Ло влаштувала вишукану вечірку на день народження. Також співачка рятує свій шлюб з Беном Аффлеком.

День народження Дженіфер Лопес Голлівуд закордонні зірки співачка зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця