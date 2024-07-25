Американская певица Дженнифер Лопес. Фото: facebook/jenniferlopez

Певица Дженнифер Лопес обратилась к своим поклонникам с нежными словами. Она ошеломлена количеством поздравлений с днем рождения.

Своими эмоциями звезда поделилась в Facebook.

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Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов за тысячи поздравлений

Певица 24 июля отметила свои 55 лет. Она устроила изысканное празднование в стиле сериала "Бриджертоны". Однако лучшим подарком для нее стали теплые поздравления от поклонников.

"Я просмотрела все ваши пожелания на день рождения, хорошие видео и публикации со всего мира. Я смеялась, улыбалась, плакала, и была ошеломлена, когда увидела билборд на Таймс-сквер. У меня действительно самые лучшие и удивительные фанаты во всем мире. Я не могу передать словами, насколько я чувствую себя благословенной от того, что вы все стали частью моей жизни", — обратилась к фанатам певица.

Джей Ло благодарна, что тысячи людей годами следили за ее творческим путем и вместе с ней переживали взлеты и падения.

"Трудно поверить, что мы провели все это время вместе. Это смешно, пока я сижу здесь и размышляю об этом необычном путешествии, я все еще чувствую себя той самой девушкой, которая только начинает. Такая полная энергии и бравады, такая готовая покорить весь мир и в то же время такая нежная, хрупкая и иногда испуганная, но всегда наполненная любовью", — рассуждает Джей Ло.

Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов за поздравление. Фото: facebook/jenniferlopez

Певица призналась, что любит своих фанатов всем сердцем. Они заставили ее почувствовать себя сильным.

"Я так сильно люблю вас. Я хочу, чтобы в мой день рождения вы знали, что ВЫ — мой самый большой подарок. Кроме моей семьи и друзей, вы всегда были рядом со мной как в хорошие, так и в трудные времена. Я всегда могу на вас положиться. И я хочу, чтобы вы знали, что вы всегда можете положиться на меня. Спасибо за вашу заботу, аше понимание, вашу верность и самое главное вашу любов", — написала звезда.

Напомним, Джей Ло устроила изысканную вечеринку на день рождения. Также певица спасает свой брак с Беном Аффлеком.