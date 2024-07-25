Дженніфер Лопес та Бен Аффлек намагались врятувати шлюб у перевірений спосіб

Акторка Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек згадали перші дні свого роману у відчайдушній спробі відновити свій шлюб. Пара пише одне одному любовні листи, намагаючись відновити свої стосунки.

Про це пише Daily Mail.

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Пара, яка возз’єдналася у 2021 році після першого розставання у 2004 році, живе окремо, іноді їх фотографують без обручок і їх не бачать разом з червня. Але, незважаючи на те, що вони були готові здатися кілька місяців тому, Лопес і Аффлек працюють над збереженням свого союзу, тримаючи своє любовне життя подалі від уваги.

Акторка Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

"Джен і Бен погодилися, що краще провести деякий час окремо, щоб вони могли дійсно зрозуміти, чого саме вони хочуть. Вони були готові здатися. Документи про розлучення готові до подачі. Але вони хотіли спробувати востаннє, пишучи один одному листи. Це те, що змусило їх колись відновити стосунки", — говорить друг подружжя.

Лопес поділилася великою кількістю любовної переписки з Аффлеком у своєму фільмі "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали", а актор розповів, що він зберігав листи з Лопес під час свого 13-річного шлюбу з Дженніфер Гарнер.

Пізніше він об’єднав листи в книгу, щоб подарувати співачці, коли вони возз’єдналися у 2021 році.

"Цю книгу Бен подарував мені на наше перше Різдво разом. Кожен лист, які ми писали одне одному 20 років тому, і сьогодні", — розповіла зірка.

У документальному фільмі Аффлек розповів, що коли вони вирішили відновити свої стосунки, він спочатку попросив їх зберігати конфіденційність.

"Цього разу Джей Ло точно не буде нікому показувати ці листи, і вони залишаться між нею та Беном. Якщо вони вирішать, що хочуть залишитися разом, вона залишить своє любовне життя при собі. Наразі це виглядає багатообіцяюче", — говорить інсайдер.

Нагадаємо, стало відомо, хто з зіркових друзів попереджав Аффлека про проблеми у шлюбі. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес відмовилася від прикраси на честь чоловіка.